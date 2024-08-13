Курс доллара в Украине растет — Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке

Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) оценили ситуацию на валютном рынке по состоянию на конец лета 2024 года. Регулятор полностью допускает колебания курса доллара не только в сторону повышения, но и снижения.

Об этом рассказал руководитель НБУ Андрей Пышный в интервью "Экономической правде".

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Допустимость колебания курса доллара в Украине

По словам главы Центробанка, регулятор не занимается толерированием девальвации. Наоборот, НБУ специально допускает умеренные колебания валютного курса в зависимости от спроса и предложения в определенных рамках.

"Мы толерируем гибкость — умеренные колебания курса, под влиянием спроса и предложения, в какую сторону они бы не происходили, если они не угрожают ценовой стабильности", — пояснил Пышный.

Он отметил, что Национальный банк заинтересован в том, чтобы движение валютного курса было в обе стороны, поскольку это возвращает ощущение валютного риска, что в итоге улучшает адаптивность украинской экономики и позволяет избежать определенных дисбалансов.

По его убеждению, курс доллара должен возвращать себе функцию поглотителя внутренних и внешних шоков. Однако тогда, когда курс превращается в генератор шока, регулятор принимает необходимые меры благодаря достаточным объемам золотовалютных резервов. НБУ, таким образом, на межбанке "срезает" пики опасной волатильности и поддерживает конструктивную неопределенность.

Как изменился курс доллара в Украине

По официальным данным Нацбанка, за первые семь месяцев текущего года курс доллара повысился на 8%. Так, если в начале года американская валюта стоила 38 гривен, то в середине августа выше 41 гривны.

В частности, в июле курс подскочил до 41,50 грн/доллар, после чего регулятор заявил об угрозе ценовой стабильности и начал принимать меры по снижению курса. Курс американского доллара по состоянию на 13 августа установлен на уровне: 41,28 (+0,17).

С осени 2023 года НБУ фактически контролирует курс с помощью валютных интервенций на межбанковском рынке.

Динамика курса доллара. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине летом этого года девальвация гривны на валютном рынке несколько ускорилась на фоне ряда негативных факторов. Эксперты рассказали, стоит ли спешить покупать валюту из-за обесценивания национальной валюты.

Также мы сообщали, что аналитики считают, что бюджету нужна девальвация, чтобы хоть как-то перекрыть "дыру". До конца года курс гривны может опуститься еще больше.