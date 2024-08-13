Курс валют сьогодні 13 серпня — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні

Точка обміну валют. Фото: РБК-Україна

Курс іноземних валют в Україні у вівторок, 13 серпня, продовжує зростати. Це стосується американського долара, євро валюти та польського злотого.



Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацбанк та Мінфін.

Курс долара

Курс американського долара станом на 13 серпня встановлено на рівні: 41,28 (+0,17).

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Курс євро

Офіційний курс євро, як затвердив Нацбанк, складає: 45,10 (+0,21).

Курс злотого

За НБУ курс злотого в суботу, 13 серпня, становить: 10,47 (+0,08).

Курс долара в банках

За даними Мінфіну, у ПриватБанку долар купують за 40,90 (+0,35), продають — за 41,50 (+0,25). Райффайзен Банк купує цю валюту за 41,10 (+0,50), продає — за 41,47 (+0,32). Натомість в Ощадбанку вартість долара під час купівлі залишилась тою самою 40,85 (0,00), а під час продажу трохи збільшилась — 41,50 (+0,05).

Курс євро в банках

Водночас євровалюта в ПриватБанку під час купівлі коштує 44,45 (+0,25), під час продажу — 45,45 (+0,25). У Райффайзен Банку євро купують за 44,70 (+0,50), а продають — за 45,37 (+0,37). Ощадбанк купує цю валюту за 44,45 (-0.05), а продає — за 45,30 (-0,15).

Курс злотого в банках

Своєю чергою польський злотий залишився у трьох банках на тому ж рівні, що і вчора. Зокрема, в ПриватБанку під час купівлі коштує 10,26 (0,00), а під час продажу — за 10,44 (0,00). Райффайзен Банк купує цю валюту на тому ж рівні, що і добу тому — за 9,50 (0,00), а продає — за 10,80 (0,00). Водночас в Ощадбанку злотий купують теж за 9,90 (0,00), а продають — за 10,50 (0,00), як і 12 серпня.

Курс долара в обмінниках

На готівковому ринку вартість долара росте. Валюта коштує в середньому у купівлі 41,40 (+0,05), у продажу — 41,50 (+0,05).

Курс євро в обмінниках

Своєю чергою євровалюта не відстає й теж впевнено зростає. В середньому купівля євро становить 45,22 (+0,07), а продаж — 45,40 (+0,08).

Курс злотого в обмінниках

Вартість польського злотого на готівковому ринку в купівлі залишилась та сама — 10,38 (0,00), в продажі подорожчала — 10,50 (+0,03).

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Прогноз курсу долара

За словами очільника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового в коментарі УНІАН, від початку серпня валютний ринок перебуває у стані стабільності. НБУ вчасно зупинив ажіотаж наприкінці липня. Це дозволило стабілізувати курс в межах 40,7-41,7 грн за долар. Він прогнозує, що наступного тижня курс залишиться в цих межах.

"Цілком можливо, що вже зовсім скоро курсові показники неквапливо рухатимуться вгору, однак це не буде поспіхом і зненацька: ледь помітними кроками в осінній період офіційний курс долара може досягти "бюджетної" позначки в 42,1 грн/дол., а нові валютні коридори будуть у межах 41-42 грн/дол. та 44-47 грн/євро", — сказав Лєсовий.

Раніше ми спрогнозували, яким буде курс долара на початку серпня 2024 року. Стрибки можливі до 42 гривень, але попри це, офіційний курс, ймовірно, залишиться на рівні близько 41 гривні.

Водночас голова комітету економістів України Андрій Новак зазначив що наразі практично немає можливості прогнозувати курс гривні щодо долара. Це пояснюється фактичною відсутністю курсової політики НБУ.