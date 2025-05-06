ПриватБанк объяснил, когда необходима актуализация данных

Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" обязаны проходить процедуру по актуализации персональных данных. Срок обновления информации для каждого определяется индивидуально.

Об этом говорится на портале государственного банка.

Реклама

Читайте также:

Что нужно знать об актуализации данных в ПриватБанке

Как объясняют в финучреждении, обновление данных важно для дальнейшего обслуживания счетов.

Процедура актуализации предусмотрена рамками закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения". Согласно этому закону, каждый банк в Украине обязан проверять и актуализировать информацию о клиенте.

Период проведения такого требования для каждого клиента определяется индивидуально, но минимум — раз в пять лет.

"Если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия и обновить вашу информацию в анкете-опроснике. Вы не сможете осуществлять никаких операций по картам и счетам до актуализации данных", — отмечают в банке.

Как обновить данные в приложении "Приват24"

В банке объяснили, как актуализировать анкетные данные через мобильное приложение "Приват24". Для этого необходимо сделать несколько шагов:

войти в приложение, выбрать пункт "Актуализировать информацию";

подтвердить отсутствие связей со странами-агрессорами (Россия и Беларусь);

подтвердить операцию с помощью ПИН-кода банковской карты;

заполнить личные данные;

добавить документ (в частности через "Дію" или выбрав из списка);

сфотографировать документ, если не применялась "Дія";

заполнить адрес регистрации или актуальное место жительства;

указать социальный статус.

После этого должна появиться отметка "Документы получены на проверку", а со временем изменится на "Подпишите документы. Остался последний шаг". В конце клиент банка должен подписать сформированные документы.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк установит фиксированную плату в 80 грн за услугу по доставке карт по стране. Введут дифференцированную цену за международную доставку с января 2026 года.

Также мы писали, что клиентам ПриватБанка поступает требование дать согласие на цифровую собственноручную подпись. Известно, с чем связано соответствующее требование.