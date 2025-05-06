ПриватБанк объяснил, когда необходима актуализация данных

Когда и кому надо актуализировать данные — объяснение ПриватБанка
Клиенты государственного "ПриватБанка" обязаны проходить процедуру по актуализации персональных данных. Срок обновления информации для каждого определяется индивидуально.
Об этом говорится на портале государственного банка.
Что нужно знать об актуализации данных в ПриватБанке
Как объясняют в финучреждении, обновление данных важно для дальнейшего обслуживания счетов.
Процедура актуализации предусмотрена рамками закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения". Согласно этому закону, каждый банк в Украине обязан проверять и актуализировать информацию о клиенте.
Период проведения такого требования для каждого клиента определяется индивидуально, но минимум — раз в пять лет.
"Если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия и обновить вашу информацию в анкете-опроснике. Вы не сможете осуществлять никаких операций по картам и счетам до актуализации данных", — отмечают в банке.
Как обновить данные в приложении "Приват24"
В банке объяснили, как актуализировать анкетные данные через мобильное приложение "Приват24". Для этого необходимо сделать несколько шагов:
- войти в приложение, выбрать пункт "Актуализировать информацию";
- подтвердить отсутствие связей со странами-агрессорами (Россия и Беларусь);
- подтвердить операцию с помощью ПИН-кода банковской карты;
- заполнить личные данные;
- добавить документ (в частности через "Дію" или выбрав из списка);
- сфотографировать документ, если не применялась "Дія";
- заполнить адрес регистрации или актуальное место жительства;
- указать социальный статус.
После этого должна появиться отметка "Документы получены на проверку", а со временем изменится на "Подпишите документы. Остался последний шаг". В конце клиент банка должен подписать сформированные документы.
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