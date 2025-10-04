Видео
Главная Финансы Когда придет пенсия в октябре — график выплат

Когда придет пенсия в октябре — график выплат

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 11:00
Пенсии в Украине — в каких числах октября ПФУ произведет выплаты


Пенсионный фонд Украины (ПФУ) со 2 октября 2025 года начал финансировать выплату пенсий гражданам за сентябрь. Общая сумма выплат составит почти 70 млрд грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда пенсионеры начнут получать деньги.

Читайте также:

График выплаты пенсий

В пресс-службе ПФУ отмечают, что в сентябре на выплаты пенсионерам направили 67,3 млрд грн — это на 1,5 млрд меньше, чем в августе.

Начисление пенсий в октябре продлится с 4 по 25 число. Если дата приходится на выходной или праздничный день — выплата состоится раньше, но только в пределах установленного периода.

Свои деньги пенсионеры могут забрать:

  • в отделениях Укрпошты;
  • со своих банковских счетов.

Что еще стоит знать

Напомним, что у украинцев есть право получать один вид пенсии. Например, если гражданину сначала выплачивали пенсию по возрасту, а впоследствии его признали лицом с инвалидностью, то при наличии необходимого количества стажа такое лицо может выбрать пенсию по инвалидности в сумме пенсии по возрасту.

Ранее мы рассказывали, что в Украине сокращается средняя зарплата. Речь идет о данных, которые учитываются при исчислении пенсии. Узнавайте также, кто получит надбавку к пенсии в размере 25%.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
