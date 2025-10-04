Відео
Головна Фінанси Коли прийде пенсія у жовтні — графік виплат

Коли прийде пенсія у жовтні — графік виплат

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 11:00
Пенсії в Україні — в яких числах жовтня ПФУ проведе виплати
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 2 жовтня 2025 року розпочав фінансувати виплату пенсій громадянам за вересень. Загальна сума виплат становитиме майже 70 млрд грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли пенсіонери почнуть отримувати гроші. 

Читайте також:

Графік виплати пенсій 

У пресслужбі ПФУ зазначають, що у вересні на виплати пенсіонерам спрямували 67,3 млрд грн — це на 1,5 млрд менше, ніж у серпні. 

Нарахування пенсій у жовтні триватиме з 4 по 25 число. Якщо дата припадає на вихідний або святковий день — виплата відбудеться раніше, але лише в межах встановленого періоду.

Свої  гроші пенсіонери можуть забрати:

  • у відділеннях Укрпошти;
  • зі своїх банківських рахунків.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що в українців є право отримувати один вид пенсії. Наприклад, якщо громадянину спочатку виплачували пенсію за віком, а згодом його визнали особою з інвалідністю, то за наявності необхідної кількості стажу така особа може обрати пенсію з інвалідності у сумі пенсії за віком.

Раніше ми розповідали, що в Україні скорочується середня зарплата. Йдеться про дані, які враховуються під час обчислення пенсії. Дізнавайтесь також, хто отримає надбавку до пенсії у розмірі 25%. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
