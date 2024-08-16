Увольнение с работы в 2024 году — в Гоструде объяснили, какие правила действуют

Женщина работает за ноутбуком. Фото: vidawellness.co.uk

Украинцам объяснили, в каких случаях возможно увольнение работников предпенсионного возраста. Это может произойти даже во время военного положения, но при определенных условиях.

Об этом рассказали в Центрально-Западном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда, пишет SUD.ua.

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Законность увольнения работников предпенсионного возраста

Как отмечают в Гоструде, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае изменений в организации производства и труда, в частности из-за необходимости сокращения численности или штата работников. Этот вопрос регулируется п. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

В частности, согласно ч. 2 ст. 49-2 КЗоТ, при увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда работодатель должен руководствоваться преимущественным правом на оставление на работе.

В таких случаях при необходимости сокращения численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе следует предоставлять работникам, имеющим более высокую квалификацию и производительность труда. Это прописано в ст. 42 КЗоТ.

Правила относительно работающих пенсионеров

В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно "докупить".

Также человек, будучи на пенсии, может пойти снова работать.

Согласно статье 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры обязаны уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в статусе в случае трудоустройства.

Обновить данные о трудоустройстве или увольнении должны в течение десяти дней с момента изменения такого статуса.

Это требование пенсионеры должны подтверждать при оформлении пенсии, подписывая заявление и получая "Памятку пенсионера". Это необходимо для уточнения права на доплаты и надбавки, которые могут быть предоставлены только неработающим пенсионерам.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вскоре появится новое основание для увольнения работников — за "разглашение коммерческой тайны". Новая норма, внесенная в Кодекс законов о труде (№3768-IX), вступит в силу с 27 сентября 2024 года.

Также мы писали, что украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат при отказе от назначения пенсии в 60 лет. Если выйти на заслуженный отдых позже, то пенсионная выплата может возрасти довольно существенно.