Чи потрібно пенсіонеру повідомляти ПФУ про працевлаштування чи звільнення

Жінка працює за ноутбуком. Фото: vidawellness.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Для покращення свого фінансового становища багато пенсіонерів в Україні влаштовуються на роботу. При цьому вони зобов'язані повідомляти про такі зміни Пенсійний фонд.

Новини.LIVE розповідають, як повідомляти ПФУ про працевлаштування або звільнення з роботи та чому це потрібно робити.

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Як повідомляти ПФУ про зміну статусу

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсіонер зобов'язаний повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у статусі. Оновити інформацію про працевлаштування чи звільнення вони повинні протягом десяти днів з моменту зміни статусу.

Цю вимогу пенсіонер підтверджує під час оформлення пенсії, підписуючи заяву та отримуючи "Пам'ятку пенсіонера". Це важливо для встановлення доплат та надбавок, які можуть бути надані лише непрацюючим пенсіонерам.

Для підтвердження статусу "непрацюючого" пенсіонера необхідно подати заяву та документи до Пенсійного фонду, включаючи копію наказу про працевлаштування чи звільнення, трудової книжки чи цивільно-правового договору. Також можна скористатися онлайн-сервісами Пенсійного фонду України або порталу "Дія" з використанням кваліфікованого електронного підпису.

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