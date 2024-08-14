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Українці отримають вищі пенсії — як ефективно збільшити розміри виплат

14 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому з громадян збільшать виплати на 54%
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть збільшити розмір пенсійних виплат у разі відмови від призначення пенсії у 60 років. Якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше, то пенсійна виплата може зрости доволі суттєво.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Збільшення розміру виплат через пізній вихід на пенсію

Українське законодавство передбачає можливість більш пізнього виходу на пенсію, за це виплати мають стати вищими. Так, тим, хто отримав право на пенсію за віком згідно із законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", однак після 60-річного віку проявив бажання працювати далі та отримувати пенсію пізніше, пенсію за віком призначать на основі додаткового страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсійної виплати.

Під час призначення пенсії з відтермінуванням базовий розмір пенсії збільшиться:

  • на 0,5% — за повний місяць отриманого додаткового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відтермінування виходу на заслужений відпочинок на термін до 60 місяців;
  • на 0,75% — за повний місяць стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення 60-річного віку, в разі  відтермінування виходу на пенсію на термін більш ніж 60 місяців.

Таким чином, у разі відкладення дати виходу на пенсію на термін менший, ніж 60 місяців, за кожен додатковий рік буде гарантована надбавка до пенсії у розмірі 6% (0,5×12), а за два роки — 12% (0,5×24). Водночас, перенесення дати виходу на пенсію на шість років (72 місяці) підвищить базовий розмір пенсійної виплати на 54% (72×0,75).

Зараховуватимуть тільки повні місяці роботи, за неповний місяць стажу підвищення розміру пенсії не буде.

Призначення пенсія за віком з відтермінуванням

Громадяни, які мають бажання отримувати більше, відтермінувавши вихід на заслужений відпочинок, повинні повідомити про це Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити, а в Реєстрі застрахованих осіб міститиметься інформація про весь стаж завдяки оцифруванню паперової трудової книжки, пенсія буде призначена автоматично з наступного дня з дати досягнення пенсійного віку.

Проте у разі, якщо громадянин продовжив працювати і не звернувся із заявою про призначення пенсії, а паперову трудову книжку не було оцифровано, то ПФУ вважатиме, що він виявив бажання відкласти термін виходу на пенсію.

За правилами, пенсію за віком з відтермінуванням призначають за зверненням громадянина з дати звернення, що настає за останнім днем місяця, коли було набуто повний місяць стажу (зокрема, сумарно, за рахунок додавання неповних місяців), якщо звернення сталося не пізніше трьох місяців з такої дати. У разі пізнішого звернення — пенсію призначать з дня звернення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також ми писали, що у ПФУ розповіли про розміри мінімальних пенсій з інвалідності, які громадяни отримають із серпня 2024 року.  Суми різняться, зокрема, залежно від групи інвалідності. 

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