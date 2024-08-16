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Коли можуть звільняти працівників передпенсійного віку — пояснення Держпраці

16 серпня 2024 11:57
Ксенія Симонова - Редактор
Звільнення з роботи у 2024 році — у Держпраці пояснили, які діють правила
Жінка працює за ноутбуком. Фото: vidawellness.co.uk
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям пояснили, в яких випадках можливе звільнення працівників передпенсійного віку. Це може статися навіть під час воєнного стану, однак за певних умов.

Про це розповіли у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці, пише SUD.ua.

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Законність звільнення працівників передпенсійного віку

Як зазначають у Держпраці, трудовий договір, що було укладено на невизначений термін, може бути розірвано з ініціативи роботодавця у разі змін в організації виробництва і праці, зокрема через необхідність скорочення чисельності чи штату працівників. Це питання регулює п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 49-2 КЗпП, у разі звільнення працівників у випадках змін в організації виробництва і праці роботодавець мусить керуватися переважним правом на залишення на роботі.

У таких випадках у разі скорочення чисельності чи штату працівників переважне право на залишення на роботі потрібно надавати працівникам, які мають більш високу кваліфікацію і продуктивність праці. Це прописано у ст. 42 КЗпП.

Правила щодо працюючих пенсіонерів

У 2024 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна "докупити".

Також людина, перебуваючи на пенсії, може піти знову працювати.

Згідно зі статтею 16 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсіонери зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у статусі у разі працевлаштування.

Оновити дані про працевлаштування чи звільнення вони мусять протягом десяти днів з моменту зміни такого статусу.

Цю вимогу пенсіонери мають підтверджувати під час оформлення пенсії, підписуючи заяву та отримуючи "Пам'ятку пенсіонера". Це потрібно для уточнення права на доплати та надбавки, які можуть бути надані лише непрацюючим пенсіонерам.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні невдовзі з'явиться нова підстава для звільнення працівників — за "розголошення комерційної таємниці". Нова норма, внесена в Кодекс законів про працю (№ 3768-IX), набуде чинності з 27 вересня 2024 року.

Також ми писали, що українці можуть збільшити розмір пенсійних виплат у разі відмови від призначення пенсії у 60 років. Якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше, то пенсійна виплата може зрости доволі суттєво.

робота пенсіонери Держпраці звільнення

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