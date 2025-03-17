Алименты в Украине — что делать, если один из родителей не хочет платить

Женщина перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если плательщик алиментов отказывается добровольно платить помощь на детей, добиться выплат можно через суд. Именно этот способ является наиболее распространенной практикой защитить права детей на алименты в Украине.

Об этом рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

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Как объяснили специалисты, в Украине существует приказное и исковое производство, на основе которых можно получить исполнительный документ о взыскании алиментов.

Судебный приказ — самый быстрый способ взыскания алиментов. Получить его можно после решения суда, причем как ответчику, так истцу не обязательно приходить на заседание. Забрать судебный приказ можно за пять дней после получения информации о зарегистрированном месте жительства (пребывания) должника. Важно, что этот документ позволяет взимать алименты только в четко определенных размерах, а именно:

на одного ребенка — 1/4 от заработка (дохода) плательщика алиментов;

на двух детей — 1/3;

на трех и более детей — 1/2 от заработка, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста;

если речь о твердой денежной сумме — размер алиментов составит 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

"Судебный приказ вступает в силу в день его выдачи и считается исполнительным документом, то есть подлежит принудительному исполнению без выдачи исполнительного листа. Еще одним преимуществом судебного приказа является то, что его не удастся обжаловать в апелляционном порядке", — говорится в сообщении.

Как получить большие алименты

Для этого суду нужно предоставить исковое заявление. Поступать аналогично нужно при существовании требования, связанного с установлением или обжалованием отцовства (материнства) или если нужно привлечь других заинтересованных лиц. После получения искового заявления суд будет рассматривать дело в порядке искового производства.

"Сумма алиментов, которая может быть присуждена ребенку в порядке искового производства, не предусматривает определения максимально предельного размера алиментов на ребенка. По решению суда средства на содержание ребенка могут взиматься в доле от дохода ответчика или в твердой денежной сумме ежемесячно на ребенка", — отмечают в ведомстве.

Алименты в 2025 году — что известно

Размер алиментов на детей зависит от прожиточного минимума. Его показатель в 2025 году является таким:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Итак, одному из родителей в этом году придется выплачивать:

Детям до 6 лет:

Минимальные алименты — 1 281,5 грн; Максимальные — 25 630 грн.

Детям от 6 до 18 лет:

Минимальные — 1 598 грн; Максимальные — 31 960 грн.

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