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Коли хтось із батьків не платить аліменти — як отримати гроші

17 березня 2025 20:08
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Аліменти в Україні — що робити, якщо один з батьків не хоче платити
Жінка перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Якщо платник аліментів відмовляється добровільно сплачувати допомогу на дітей, домогтися виплат можна через суд. Саме цей спосіб є найбільш поширеною практикою захистити права дітей на аліменти в Україні. 

Про це розповіли у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції

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Як пояснили фахівці, в Україні існує наказове та позовне провадження, на основі яких можна отримати виконавчий документ про стягнення аліментів.

Судовий наказ — найшвидший спосіб стягнення аліментів. Отримати його можна після рішення суду, причому як відповідачу, так і позивачу не обов'язково приходити на засідання. Забрати судовий наказ можна за п'ять днів після отримання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) боржника. Важливо, що цей документ дозволяє стягувати аліменти лише у чітко визначених розмірах, а саме:

  • на одну дитину — 1/4 заробітку (доходу) платника аліментів;
  • на двох дітей — 1/3;
  • на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку;
  • якщо мова про тверду грошову суму — розмір аліментів становитиме 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

"Судовий наказ стає чинним у день його видачі та вважається виконавчим документом, тобто підлягає примусовому виконанню без видачі виконавчого листа. Ще однією перевагою судового наказу є те, що його не вдасться оскаржити в апеляційному порядку", — йдеться у повідомленні. 

Як отримати більші аліменти 

Для цього суду потрібно надати позовну заяву. Чинити аналогічно потрібно й при існуванні вимоги, пов’язаної зі встановленням чи оскарження батьківства (материнства) або якщо потрібно залучити інших зацікавлених осіб. Після отримання позовної заяви суд розглядатиме справу в порядку позовного провадження.

"Сума аліментів, що може бути присуджена дитині в порядку позовного провадження, не передбачає визначення максимально граничного розміру аліментів на дитину. За рішенням суду кошти на утримання дитини можуть стягуватись у частці від доходу відповідача або у твердій грошовій сумі щомісяця на дитину", — зазначають у відомстві.

Аліменти у 2025 році — що відомо

Розмір аліментів на дітей залежить від прожиткового мінімуму. Його показник у 2025 році є таким: 

  • для дітей до 6 років — 2 563 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Отже, одному з батьків цього року доведеться виплачувати: 

  • Дітям до 6 років:
  1. Мінімальні аліменти — 1 281,5 грн;
  2. Максимальні — 25 630 грн.
  • Дітям від 6 до 18 років:
  1. Мінімальні — 1 598 грн;
  2. Максимальні — 31 960 грн.

Раніше ми пояснювали, чому не усім українцям вдається отримати виплати після народження дитини. Розмір допомоги від держави становить понад 40 тис. грн.

Також ми розповідали про виплати у 3 тис. євро у 2025 році. Відомо, хто з українців отримає таку допомогу

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