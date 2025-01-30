Клиенты Ощадбанка имеют проблемы с оплатой услуг Нацкешбеком

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы средствами государственной программы "Зимова єПідтримка" могут рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги. Однако некоторые граждане, оформившие карты "Национального кешбэка" в "Ощадбанке", сообщают о трудностях с соответствующими операциями.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Кто из клиентов Ощадбанка не сможет оплатить коммуналку

Как рассказала одна из клиенток банка и участница госпрограммы, она намеревалась рассчитаться полученными деньгами за коммуналку, как указано в правилах, однако это оказалось невозможно.

Женщина объяснила, что такое может случиться в том случае, если отсутствуют договоры компаний с учреждениями.

"Уже все потратили 1000 на коммунальные, а в Ощаде ни за что нельзя... все платежи отклоняются, потому что нет договоров с учреждениями. Белая Церковь", — говорится в сообщении.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отреагировала на обращение, отметив, что для предметной проверки ошибки при осуществлении платежа следует позвонить с финансового номера телефона в контакт-центр по номеру 0-800-210-800.

Там отметили, что средствами "Зимней тысячи" при необходимости можно рассчитаться за другие услуги. Как пример, осуществить пополнение счета мобильного номера. Также начисленные средства разрешается потратить на оплату:

медицинских услуг;

образовательных услуг;

транспорта;

страхование;

закупку книг, печатную продукцию;

украинских лекарств, лекарственных средств и медизделий.

С исчерпывающим перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Скриншот. Источник: Ощад в FB

Как рассчитаться картой Нацкешбэк за некоторые услуги ЖКХ

Ранее в компании "Yasno" заявили, как с карты "Нацкешбэк" рассчитаться за электроэнергию. Там объяснили, что необходимо выполнить несколько шагов:

оформить карту "Нацкешбэк";

добавить карту в мобильном приложении/личном кабинете "Yasno" как основную для расчета за электроэнергию;

оплатить за потребленное электричество вовремя, до 20 числа.

Также картой "Национальный кэшбэк" можно рассчитаться за услуги газоснабжающей компании "Нафтогаз". Для этого надо:

оформить специальную карту (виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении);

определить карту для расчетов;

использовать для оплаты коммунальных услуг.

Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка объясняли, что деньги разрешается тратить как онлайн, так и офлайн, однако лишь на указанные категории расходов. Из-за иногда могут возникать отказы.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке могут взымать высокую комиссию с граждан, которые оплачивают коммунальные счета в терминалах. Там дали советы, как платить меньше.