Клиенты Ощадбанка имеют проблемы с оплатой услуг Нацкешбеком

Кого в Ощадбанке ждут проблемы с оплатой услуг ЖКХ
Украинцы средствами государственной программы "Зимова єПідтримка" могут рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги. Однако некоторые граждане, оформившие карты "Национального кешбэка" в "Ощадбанке", сообщают о трудностях с соответствующими операциями.
Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.
Кто из клиентов Ощадбанка не сможет оплатить коммуналку
Как рассказала одна из клиенток банка и участница госпрограммы, она намеревалась рассчитаться полученными деньгами за коммуналку, как указано в правилах, однако это оказалось невозможно.
Женщина объяснила, что такое может случиться в том случае, если отсутствуют договоры компаний с учреждениями.
"Уже все потратили 1000 на коммунальные, а в Ощаде ни за что нельзя... все платежи отклоняются, потому что нет договоров с учреждениями. Белая Церковь", — говорится в сообщении.
Сотрудник главного офиса Ощадбанка отреагировала на обращение, отметив, что для предметной проверки ошибки при осуществлении платежа следует позвонить с финансового номера телефона в контакт-центр по номеру 0-800-210-800.
Там отметили, что средствами "Зимней тысячи" при необходимости можно рассчитаться за другие услуги. Как пример, осуществить пополнение счета мобильного номера. Также начисленные средства разрешается потратить на оплату:
- медицинских услуг;
- образовательных услуг;
- транспорта;
- страхование;
- закупку книг, печатную продукцию;
- украинских лекарств, лекарственных средств и медизделий.
С исчерпывающим перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Как рассчитаться картой Нацкешбэк за некоторые услуги ЖКХ
Ранее в компании "Yasno" заявили, как с карты "Нацкешбэк" рассчитаться за электроэнергию. Там объяснили, что необходимо выполнить несколько шагов:
- оформить карту "Нацкешбэк";
- добавить карту в мобильном приложении/личном кабинете "Yasno" как основную для расчета за электроэнергию;
- оплатить за потребленное электричество вовремя, до 20 числа.
Также картой "Национальный кэшбэк" можно рассчитаться за услуги газоснабжающей компании "Нафтогаз". Для этого надо:
- оформить специальную карту (виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении);
- определить карту для расчетов;
- использовать для оплаты коммунальных услуг.
Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка объясняли, что деньги разрешается тратить как онлайн, так и офлайн, однако лишь на указанные категории расходов. Из-за иногда могут возникать отказы.
Также мы рассказывали, что в Ощадбанке могут взымать высокую комиссию с граждан, которые оплачивают коммунальные счета в терминалах. Там дали советы, как платить меньше.
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