Сравнение цен на продукты в Украине и Германии – где дороже питаться

Продукция в Украине и Германии. Графика: Новости.

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для многих украинцев, которые планируют переезд в Европу или уже живут там, вопрос стоимости жизни, особенно цен на продукты питания, остается одним из самых актуальных. Сейчас в украинском обществе до сих пор распространено мнение, что в странах ЕС продукты значительно дороже. Однако, например, в Польше цены на продукты немного превышают украинские, а некоторые товары стоят даже дешевле. Даже в Германии, о которой речь пойдет дальше, есть продукты с ценами ниже, чем в Украине.

Для сравнения цен на продукты в Германии и на Украине использовались данные с сайтов популярных супермаркетов. Мы пытались подбирать одинаковые или максимально схожие товары из средней ценовой категории. При этом акции и скидки во внимание не принимались.

Читайте также:

Сливочное масло

Для сравнения цен на масло мы взяли сливочное масло марки President, весом 200 г и жирностью 82%, которое можно встретить на полках украинских супермаркетов и Deutsche Markenbutter — популярное в Германии. Правда, упаковка немецкого сливочного масла немного больше — 250 г. Цена масла President составляет 184 грн.

Цены на сливочное масло в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Deutsche Markenbutter в супермаркетах Германии стоит 2,59 евро (113,55 грн). Это на 38,3% дешевле, чем в Украине.

Цены на масло в Германии. Источник: mytime.de

Молоко

Для сравнения стоимости этого продукта мы взяли молоко торговой марки "Буренка", которое можно найти в украинских магазинах, и молоко бренда Jeden Tag, которое продается в Германии. Жирность молока "Буренка" составляет 3,2%, у Jeden Tag чуть выше - 3,5%. В Украине литр молока "Буренка" стоит 58,80 грн.

Цены на молоко в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Jeden Tag в супермакетах Германии можно купить за 1,35 евро (59,19 грн). Это на 0,6% выше, чем в Украине.

Цены на молоко в Германии. Источник: mytime.de

Сыр

Для сравнения цен на сыр мы выбрали сорт гауда, который есть в обеих странах. В Украине мы использовали сыр торговой марки "Комо", а в Германии — Jeden Tag. В украинских магазинах 185 г сыра "Гауда Европейская" стоит 90,60 грн за 185 г, что означает, что за 1 кг придется заплатить 489,72 грн.

Цены на сыр в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В Германии за 400 г сыра Jeden Tag вы заплатите 3,39 евро (148,63 грн). 1 кг этого продукта обойдется в 8,48 евро (371,79 грн). Это означает, что в Германии творог можно купить на 31,7% дешевле, чем в Украине.

Цены на творог в Германии. Источник: mytime.de

Яйца

Для сравнения цен на яйца мы выбрали торговую марку "Ясенсвит", доступную в Украине, и знакомую нам Jeden Tag, которую можно найти в немецких магазинах. Мы сравнивали стоимость 10 крупных яиц. В Украине десяток яиц "Ясенсвит" стоит 79,70 грн.

Цены на яйца в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В торговых сетях Германии яйца марки Jeden Tag стоят 2,39 евро (104,78 грн.). Таким образом, в Украине яйца можно купить на 31,4% дешевле.

Цены на яйца в Германии. Источник: mytime.de

Мясо

Для сравнения цен на мясо мы выбрали 1 кг свиного ошейка без костей. В украинских супермаркетах этот вид мяса стоит 289,90 грн.

Цены на мясо в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В магазинах Германии 1 кг свиной ошейка без костей стоит 10,69 евро (468,68 грн). Это означает, что в украинских торговых сетях мясо можно купить на 61,7% дешевле.

Цены на мясо в Германии. Источник: mytime.de

Рыба

Для сравнения цен на рыбу мы взяли стоимость свежего карпа, который можно найти как в украинских, так и в немецких магазинах. В Украине 1 кг свежего карпа стоит 149,00 грн.

Цены на рыбу в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В Германии килограмм свежего карпа стоит 18,60 евро (815,48 грн.). Это означает, что рыба в Германии значительно дороже, а стоимость карпа на 447,3% выше, чем в Украине.

Цены на рыбу в Германии. Источник: send-a-fish.de

Хлеб

Чтобы сравнить цены на этот вид продуктов, мы выбрали нарезанный тостовый хлеб. В Украине хлеб торговой марки "Супер тост" весом 350 г стоит 34,60 грн. Килограмм этого продукта стоит 98,85 грн.

Цены на хлеб в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В Германии можно купить схожий вид хлеба от торговой марки Golden Toast. Правда, его вес 500 г. Стоит Golden Toast 2,19 евро (96,02 грн.). Цена за 1 килограмм — 4,38 евро (192,03 грн). Таким образом, в Германии тостовый хлеб дороже на 94,3%.

Цены на хлеб в Германии. Источник: mytime.de

Макароны

Для сравнения цен на макароны мы выбрали Barilla Spaghetti №7, которые можно встретить как в супермаркетах Украины, так и немецких магазинах. В Украине такие макароны стоят 60,90 грн.

Цены на макароны в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В Германии Barilla Spaghetti №7 стоит 2,94 евро (128,90 грн), что на 111,7% дороже, чем в Украине.

Цены на макароны в Германии. Источник: mytime.de

Картофель

Чтобы сравнить цены на этот овощ, мы взяли стоимость 1 килограмма обычного пошлинного картофеля, который продается в торговых сетях Украины и Германии. В Украине мытый картофель стоит 54,90 грн.

Цены на картофель в Украине. Источник: silpo.ua

В немецких магазинах и супермаркетах такой картофель стоит 1,99 евро (87,25 грн). Это на 58,9% дороже, чем в Украине.

Цены на картофель в Германии. Источник: mytime.de

Помидоры

Для сравнения стоимости этих овощей мы сделали так же, как и с картофелем — взяли обычные красные помидоры, которые продаются в торговых сетях обеих стран. В Украине 1 кг красных помидор стоит 91,10 грн.

Цены на помидоры в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В Германии за килограмм этих овощей нужно заплатить 5,98 евро (262,18 грн.), что на 187,8% дороже, чем в Украине.

Цены на помидоры в Германии. Источник: mytime.de

Сколько денег в месяц тратят на продукты в Украине и Германии

Сколько денег в месяц тратят на продукты в Украине и Германии. Инфографика: Новини.LIVE

Чтобы сравнить расходы на продукты питания на месяц в Германии и Украине была использована суточная норма потребления каждого из указанных продуктов, умноженная на 30 дней, после чего мы рассчитали их общую стоимость.

Суточные и месячные нормы потребления продуктов:

сливочное масло — 10 г/сутки, 300 г/месяц;

молоко — 750 мл/сутки, 22,5 л/месяц;

сыр — 40 г/сутки, 1,2 кг/месяц;

яйца — 2 шт/сутки, 60 шт/месяц;

мясо (свинина) — 200 г/сутки, 6 кг/месяц;

рыба — 250 г/сутки, 7,5 кг/месяц;

хлеб — 150 г/сутки, 4,5 кг/месяц;

макароны — 100 г/сутки, 3 кг/месяц;

картофель — 300 г/сутки, 9 кг/месяц;

помидоры — 150 г/сутки, 4,5 кг/месяц;

Сколько вы потратите денег на продукты в Украине

сливочное масло — 276,00 грн;

молоко — 1 323,00 грн;

сыр — 587,66 грн;

яйца — 478,20 грн;

мясо (свинина) — 1 739,4 грн;

рыба — 1 117,50 грн;

хлеб — 444,82 грн;

макароны — 365,40 грн;

картофель — 494,10 грн;

помидоры — 409,95 грн;

Таким образом, на приобретение этих базовых пищевых продуктов в Украине в месяц вы будете тратить 7 418,73 грн.

Сколько вы потратите денег на продукты в Германии

сливочное масло — 136,26 грн;

молоко — 1 331,77 грн;

сыр — 446,14 грн;

яйца — 628,68 грн;

мясо (свинина) — 2 812,08 грн;

рыба — 6 116,10 грн;

хлеб — 864,13 грн;

макароны — 773,40 грн;

картофель — 785,25 грн;

помидоры — 1 179,81 грн

На приобретение этих базовых пищевых продуктов в Германии вы будете тратить 15 073,62 грн в месяц. Это на 103,2% больше, чем в Украине. Следует отметить, что цены на молочную продукцию в Украине сейчас почти такие же или даже выше, чем в Германии. Мясо и рыба в нашей стране остаются значительно дешевле.

Также важно, что средняя месячная зарплата в Германии составляет 4100 евро, что эквивалентно примерно 180 120 гривен. Для сравнения, в Украине этот показатель составляет 22 тысяч гривен, что в более чем 8 раз (или 719%) меньше.

Напомним, мы сравнивали, сколько стоят продукты в Польше и Украине. Считается, что в соседней стране цены значительно доступнее, чем в Украине, особенно на фоне ускорившейся в нашей стране инфляции.

Также мы анализировали на сколько за год подорожал салат Оливье. Стоимость продуктов для приготовления этого салата за год существенно выросла.