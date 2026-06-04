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Главная Финансы Деньги "на черный день": сколько нужно откладывать с зарплаты ежемесячно

Деньги "на черный день": сколько нужно откладывать с зарплаты ежемесячно

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 14:30
Финансовая подушка в 2026 году: сколько денег нужно иметь в запасе в Украине
Люди на улице, копилка в руках, деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Во время войны украинцы ежедневно рискуют потерять финансовую стабильность. Увольнение, болезнь или вынужденный переезд всегда требуют дополнительных денег. Именно поэтому финансисты советуют создавать так называемую финансовую подушку безопасности — запас средств, который поможет пережить трудные времена, не влезая в долги и кредиты.

Какую сумму стоит ежемесячно откладывать с зарплаты в 2026 году, проанализировали Новини.LIVE со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Какой должна быть финансовая подушка

Финансовые консультанты советуют иметь запас средств, равный 3-6 месяцам ваших расходов. То есть накоплений должно быть столько, чтобы вы могли закрывать все свои базовые потребности в этот период.

Для людей с нестабильным доходом или владельцев бизнеса такой запас может составлять от девяти до двенадцати месяцев расходов.

Лучше ориентироваться не на размер зарплаты, а именно на самые необходимые расходы: продукты, коммуналку, лекарства, транспорт и тому подобное.

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На что украинцы тратят больше всего денег

По данным исследования Deloitte относительно потребительских настроений украинцев в 2025 году, более 80% ежемесячных расходов занимают вещи первой необходимости.

Больше всего средств уходит на:

  • продукты питания — 40%;
  • коммунальные услуги, аренду жилья и другие обязательные платежи — 31%;
  • медицинские расходы — 9%;
  • транспорт — 4%.

В то же время на одежду и обувь граждане тратили около 5% доходов, а на отдых и досуг — лишь 1%.

Сколько нужно откладывать ежемесячно

После обязательных расходов в кошельке остается не так уж и много денег. Согласно советам экспертов, оптимально откладывать от 10% до 20% дохода ежемесячно.

Если отталкиваться от средней зарплаты в Украине, которая сейчас составляет около 30,5 тыс. грн, то суммы будут выглядеть так:

  • 10% дохода — это 3 050 грн в месяц;
  • 15% дохода — 4 575 грн;
  • 20% дохода — 6 100 грн.

Наиболее реалистичный сценарий — откладывать 15% заработка. Причем делать это надо сразу после получения зарплаты, а не в конце месяца. Так за год можно накопить почти 55 тыс. грн.

Сколько нужно откладывать тем, кто получает минималку

Считаем. Минимальная заработная плата в июне составляет 8 647 гривен. После обязательных отчислений украинцы получают "на руки" около 6 658 грн. Если экономить 10-20% дохода, нужно ежемесячно откладывать от 665 до 1 330 гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы имеют право унаследовать депозиты и банковские сбережения умерших родственников. Чтобы получить эти средства, нужно официально оформить свои права через нотариуса. В случае задержек или ошибок банка гражданам рекомендуют обращаться в суд.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут получать дополнительные надбавки и доплаты. В частности, отдельные категории неработающих военных пенсионеров имеют право на доплату за содержание нетрудоспособных членов семьи. В 2026 году размер такой надбавки составляет почти 1,3 тыс. грн на каждого иждивенца.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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