Блокировка карт ПриватБанка из-за подключения к GooglePay — известны причины

Приложение Приват24. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" объяснил, почему может блокировать счета клиентов после операции по подключению карты к GooglePay. С такой проблемой столкнулся один из клиентов финучреждения.

Об этом гражданин написал на портале "Минфин", где можно оставлять обращение к банкам.

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Как отмечается, клиент банка пытался добавить карту в GooglePay. В связи с несколькими неуспешными попытками связался с оператором, после чего банк полностью заблокировал все счета.

"Пытались добавить карту в GooglePay. После нескольких неудачных попыток перенаправили на консультацию по номеру 3700. Результат консультации — блокирование всех счетов, спасибо. После разблокировки полностью отказываемся от услуг банка", — говорится в сообщении.

Объяснение причин блокировки

В ПриватБанке отреагировали на жалобу клиента, извинились за неудобства и объяснили, почему возникла блокировка всех счетов.

Там подчеркнули, что любая операция, осуществляемая с картой ПриватБанка, может подпадать под дополнительную проверку в Службе безопасности. В таком случае она может принять решение, давать разрешение или нет.

В конкретном случае операцию расценили как высокорисковую. Однако то, по каким критериям проводится проверка, содержат в тайне во избежание возможности обойти соответствующие ограничения.

Представитель банка отметил, что на главном сайте финучреждения размещены все условия и правила. Согласно пункту 2.1.4.4.2, клиент дает свое согласие, что банк может блокировать возможность пользования картой в случае осуществления рисковости операций или на основании внутренних процедур банка, операционных правил международных платежных систем.

В финучреждении отметили, что еще не все потеряно относительно закрытия доступа к счетам, и посоветовали клиенту обратиться в чат-онлайн на официальном сайте банка по ссылке или в отделении.

"Для вас специалисты работают 24/7 и с радостью помогут решить вопрос", — добавили в ПриватБанке.

Обращение в банк. Источник: Минфин

Как известно, НБУ еще в 2023 году обязал банки осуществлять финансовый мониторинг, в ходе которого его субъекты должны установить ФИО, дату рождения, реквизиты паспорта, номер счета, уникальный учетный номер финоперации. Под мониторинг могут также попадать пороговые и подозрительные операции.

Напомним, ранее в ПриватБанке объяснили, когда грозит блокировка счетов. В частности, сомнительными могут оказаться операции с криптовалютой.

Также мы писали, что ПриватБанк может потерять большое количество клиентов из-за устаревших данных. В связи с этим граждане должны обновить личную информацию.