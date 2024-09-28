ПриватБанк блокирует счета после поступления денег от государственных ценных бумаг

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" рассказали о полной блокировке счетов после поступления денег от государственных ценных бумаг. В финучреждении расценили операцию как рисковую.

Об этом говорится в жалобе на портале "Минфин", где оставляют отзывы о работе банков.

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Как отметил клиент банка, ему без предупреждений заблокировали счет в "Приват24" и направили объяснение разрыва сотрудничества. У него больше десяти лет было поступление денег исключительно от зарплаты и пенсии. Блокировка произошла, когда получил деньги от государства за покупку ценных бумаг.

Так, в 2021 году через "Приват24" клиент приобрел ОВГЗ у ООО "Инвестиционный капитал Украина". Они были погашены и переведены на счет с ООО "Инвестиционный капитал Украины".

Банк направил после этого уведомление об отказе от поддержания деловых отношений в связи с:

установлением неприемлемо высокого уровня риска;

непредоставлением необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;

невозможностью осуществления идентификации и/или верификации, а также установки данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев;

предоставлением недостоверной информации в целях введения в заблуждение банк.

"Я в течение трех лет поддерживал государство своими деньгами и за это получил блокировку! Создается впечатление, что при финансовом мониторинге никто не смотрит, откуда пришли деньги, и если сумма больше 100.000 грн — блокирование счета без объяснения конкретных причин, отписываясь общими фразами, с унижением своих клиентов, вроде: "с целью введения в заблуждение Банк". Обратился в отделение Приват24 — все заблокировано, ничего сказать не могут. help@pb.ua.help@pb.ua быстро ответила и посоветовала обратиться на электронную почту канцелярии Приватбанка", — говорится в сообщении.

Жалоба. Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка

В ПриватБанке отреагировали на жалобу, отметив, что работают исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине. Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма; и распространение оружия массового уничтожения. Сейчас ваше обслуживание ограничено", — говорится в объяснении.

Клиенту при расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Нужно подать в отделение финучреждения:

новые реквизиты счета другого банка, открытого на имя клиента;

документ, где подтверждаются полномочия распоряжаться счетами;

документ, где удостоверяется личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении денег в новый банк.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк подал в суд на клиента из-за задолженности по кредитному договору в размере почти 142 тыс. гривен, ведь мужчина уверял, что никаких кредитных соглашений не заключал. Известно, на чью сторону встал суд.

Также писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на несправедливую систему страховых выплат в случае заболеваний. Украинец платил деньги годами, а когда возникла необходимость — ему отказали в выплатах.