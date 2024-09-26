Сервіси ПриватБанку — клієнти мають проблеми зі страховими виплатами

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на несправедливу систему страхових виплат на випадок захворювань. Українець сплачував кошти роками, а коли виникла потреба — йому відмовили у виплатах.

Відповідна скарга з'явилась на порталі "Мінфін", де залишають відгуки про роботу фінустанов.

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Як йдеться у повідомленні, банк нав'язав клієнтові страхування. Чоловік сплачував кошти багато років, коли ж звернувся за покриттям лікування, йому відмовили через формальні причини.

"ПриватБанк активно нав'язує цю страховку, мовчки списуючи гроші з картки роками, не даючи навіть шансу свідомо відмовитись. Коли ж настає реальний страховий випадок і людина витрачає десятки тисяч на лікування, компанія легко відмовляє у виплаті, посилаючись на формальності. Так сталося з моїм родичем, який через ментальні проблеми не зміг одразу звернутися за медичною допомогою", — йдеться у скарзі.

При цьому страхова проігнорувала стан здоров'я клієнта, відмовивши у виплаті, попри надані очевидні докази.

"Дивно, наскільки швидко вони списують гроші, але абсолютно не готові підтримати у складній ситуації. Не рекомендую!" — зазначається у повідомленні.

Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку відреагували на звернення, зазначивши, що рішення щодо виплати компенсації під час отримання травми чи захворювання має ухвалювати страхова компанія на основі договору страхування, що було укладено між нею та клієнтом.

У відповідному договорі страхування міститься перелік діагнозів чи захворювань, за якими передбачається страхова виплата.

Тоді як банк зробив послугу оформлення страхування та сплати більш зручною та доступною.

"Банк надає зручний сервіс для оформлення страхування та сплати страхових платежів. У випадку, якщо немає потреби у відповідній послузі, власник договору має можливість його скасувати у будь-який час в Приват24, на сайті банку або при зверненні до клієнтської підтримки", — наголосили у фінустанові.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував доступ до всіх рахунків клієнтки, яка перебуває за кордоном як біженка. Жінка обурена цинізмом державної політики щодо своїх громадян, адже фінустанова не надіслала жодного попередження.

Також ми писали, що у "ПриватБанку" розширили географію доставки платіжних карток для клієнтів за кордоном. Тепер ще в низці країн можна безкоштовно отримати картку через Укрпошту.