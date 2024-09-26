Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Клієнти ПриватБанку скаржаться на послугу "страхування" arrow

Клієнти ПриватБанку скаржаться на послугу "страхування"

26 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
Сервіси ПриватБанку — клієнти мають проблеми зі страховими виплатами
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на несправедливу систему страхових виплат на випадок захворювань. Українець сплачував кошти роками, а коли виникла потреба — йому відмовили у виплатах.   

Відповідна скарга з'явилась на порталі "Мінфін", де залишають відгуки про роботу фінустанов.

Читайте також:

Проблеми зі страховими виплатами у ПриватБанку

Як йдеться у повідомленні, банк нав'язав клієнтові страхування. Чоловік сплачував кошти багато років, коли ж звернувся за покриттям лікування, йому відмовили через формальні причини. 

"ПриватБанк активно нав'язує цю страховку, мовчки списуючи гроші з картки роками, не даючи навіть шансу свідомо відмовитись. Коли ж настає реальний страховий випадок і людина витрачає десятки тисяч на лікування, компанія легко відмовляє у виплаті, посилаючись на формальності. Так сталося з моїм родичем, який через ментальні проблеми не зміг одразу звернутися за медичною допомогою", — йдеться у скарзі.

При цьому страхова проігнорувала стан здоров'я клієнта, відмовивши у виплаті, попри надані очевидні докази.

"Дивно, наскільки швидко вони списують гроші, але абсолютно не готові підтримати у складній ситуації. Не рекомендую!" — зазначається у повідомленні.

 

ПриватБанк скарги
Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку відреагували на звернення, зазначивши, що рішення щодо виплати компенсації під час отримання травми чи захворювання має ухвалювати страхова компанія на основі договору страхування, що було укладено між нею та клієнтом.

У відповідному договорі страхування міститься перелік діагнозів чи захворювань, за якими передбачається страхова виплата.

Тоді як банк зробив послугу оформлення страхування та сплати більш зручною та доступною.

"Банк надає зручний сервіс для оформлення страхування та сплати страхових платежів. У випадку, якщо немає потреби у відповідній послузі, власник договору має можливість його скасувати у будь-який час в Приват24, на сайті банку або при зверненні до клієнтської підтримки", — наголосили у фінустанові.

 

ПриватБанк скарги
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував доступ до всіх рахунків клієнтки, яка перебуває за кордоном як біженка. Жінка обурена цинізмом державної політики щодо своїх громадян, адже фінустанова не надіслала жодного попередження.

Також ми писали, що у "ПриватБанку" розширили географію доставки платіжних карток для клієнтів за кордоном. Тепер ще в низці країн можна безкоштовно отримати картку через Укрпошту.

ПриватБанк гроші банки страхування лікування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

07:55 У Хмельницькій області пролунали вибухи

07:54 Росія завдала потужного удару по Запоріжжю вночі — поліція показала фото

07:40 Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

07:19 У Києві внаслідок падіння безпілотника ледь не вибухнув будинок

07:11 У Києві знову пролунали гучні вибухи

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на послугу "страхування"

06:49 На заході і в центрі України очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт наприкінці вересня

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

06:30 Штрафи від ТЦК — як перевірити наявність покарання

Термінова новина

07:55 У Хмельницькій області пролунали вибухи

07:54 Росія завдала потужного удару по Запоріжжю вночі — поліція показала фото

07:40 Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

07:19 У Києві внаслідок падіння безпілотника ледь не вибухнув будинок

07:11 У Києві знову пролунали гучні вибухи

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на послугу "страхування"

06:49 На заході і в центрі України очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт наприкінці вересня

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

06:30 Штрафи від ТЦК — як перевірити наявність покарання

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

24 вересня 2024
Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті