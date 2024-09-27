ПриватБанк стягнув з клієнта 142 тис. грн боргу, якого не брав

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" подала до суду на клієнта через заборгованість за кредитним договором у розмірі майже 142 тис. гривень, адже чоловік запевняв, що жодних кредитних угод не укладав. Відомо, на чий бік став суд.

Це випливає із судового рішення Комунарського райсуду Запоріжжя.

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Як зазначається, ПриватБанк хотів стягнути у судовому порядку з клієнта 141,7 тис. гривень через заборгованість за кредитом.

Сам же громадянин запевняв, що не укладав з банком кредитного договору від 23 лютого 2022 року, як стверджує банк. Стверджував, що на жодному з доданих фінустановою документів не було його підписів і йдеться про паперові копії електронних доказів, тоді як копія електронного доказу не може вважатися письмовим доказом.

Своєю чергою, суд з'ясував, що 22 листопада 2021 року чоловік підписав заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг ПриватБанку. Підпис залишив власноруч на планшеті, згідно вимоги постанови НБУ. Потім сторони у лютому 2022 року уклали договір про строковий кредит у 129,8 тис. гривень шляхом перерахування грошей на поточний рахунок клієнта. Ще він виявив бажання отримати послугу "Миттєва розстрочка. Кредит готівкою", підписав паспорт кредиту за допомогою ОТР пароля та кредитний договір. Додатково підписав графік кредиту та погоджені умови послуги.

Вердикт судової інстанції

Як випливає з рішення, суд задовольнив позов ПриватБанку. З громадянина буде стягнуто на користь банку борг за кредитним договором в розмірі 141,7 тис. гривень.

"Внаслідок невиконання умов договору відповідачем, були порушені права банку, як кредитодавця. Таким чином, враховуючи вищевикладене та оцінюючи належність, допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, розглянувши справу в межах заявлених вимог, суд приходить до висновку, що з відповідача на користь позивача АТ КБ "ПриватБанк" необхідно стягнути заборгованість в сумі 141 770 гривень, задовольнивши позовні вимоги", — йдеться у рішенні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на несправедливу систему страхових виплат на випадок захворювань. Українець сплачував кошти роками, а коли виникла потреба — йому відмовили у виплатах.

Також ми писали, що державний "ПриватБанк" заблокував доступ до всіх рахунків клієнтки, яка перебуває за кордоном як біженка. Жінка обурена цинізмом державної політики щодо своїх громадян, адже фінустанова не надіслала попередження.