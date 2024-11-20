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Клиенту обнулили кредитный лимит в ПриватБанке — как объяснили

20 ноября 2024 07:01
Владимир Мололкин - редактор
ПриватБанк снизил кредитный лимит до нуля — по каким причинам это может произойти
Отделение ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

Недавно ПриватБанк обнулил кредитный лимит клиента без объяснения причин. По словам учреждения, размер лимита рассчитывается автоматически по математической формуле индивидуально для каждого.

Об этом говорится на форуме Минфина.

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Клиент поделился своим опытом в отзыве. Он заявил, что банк обнулил возможность кредита с оплатой частями с 90 000 до 0 грн.

"Зачем тогда мне следить и создавать хорошую кредитную историю, если банк в секунду обнуляет лимит до 0? Никогда не позволял себе просрочить платеж, с удовольствием пользовался сервисом. В благодарность Приват обнуляет все до 0 без объяснений", — пишет клиент.

По его словам, ежемесячные поступления через терминал на его карточку составляли десятки тысяч гривен, однако банк, по его мнению, не учитывает эту информацию. Клиент также отметил, что ПриватБанку, вероятно, удобнее обслуживать людей пенсионного возраста с небольшими доходами.

"Видимо, Привату нравится обслуживать пенсионеров с "целевым назначением" пенсии в 2 тыс. грн. Удачи!" — говорится в отзыве.

Что ответил ПриватБанк

На жалобу клиента отреагировала служба поддержки ПриватБанка. В своем официальном комментарии представители банка попросили прощения за неудобства и объяснили, что решения о размере кредитных лимитов принимаются на основе сложной математической модели.

"Банк принимает решение о размере кредитных лимитов индивидуально для каждого на основании математической модели, которая строится на большом количестве показателей. Если банк пересмотрит решение по увеличению лимита, вы будете проинформированы об этом дополнительно", — говорится в ответе банка.

В комментариях к разговору банка и клиента пользователи пишут, что в учреждении давно опираются на некоторую математическую модель, которая или вышла из-под контроля, или ее не могут правильно настроить.

Напомним, к "Зеленой пятнице" ПриватБанк объявил о масштабной акции. В рамках этой инициативы клиенты получат повышенные кэшбеки и скидки на продукты ведущих брендов.

Также мы писали, что украинцы могут получить пластиковую карту ПриватБанка по почте. Посылку отправляют даже за границу, а до конца 2024 года услуга будет бесплатной. Оформить доставку можно в мобильном приложении Приват24.

ПриватБанк кредиты банковские карты клиенты деньги

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