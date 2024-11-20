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Клієнту обнулили кредитний ліміт у ПриватБанку — як пояснили

20 листопада 2024 07:01
Володимир Мололкін - редактор
ПриватБанк зменшив кредитний ліміт до нуля — за яких причин це може відбутися
Відділення ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

Нещодавно ПриватБанк обнулив кредитний ліміт клієнта без пояснення причин. За словами установи, розмір ліміту розраховується автоматично за математичною формулою індивідуально для кожного.

Про це йдеться на форумі Мінфіну.

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Клієнт поділився своїм досвідом у відгуку. Він заявив, що банк обнулив можливість кредиту з оплатою частинами з 90 000 до 0 грн.

"Навіщо тоді мені стежити і створювати хорошу кредитну історію, якщо банк в секунду обнуляє ліміт до 0? Ніколи не дозволяв собі прострочити платіж, із задоволенням користувався сервісом. На знак подяки Приват обнуляє все до 0 без пояснень", — пише клієнт.

За його словами, щомісячні надходження через термінал на його картку складали десятки тисяч гривень, проте банк, на його думку, не враховує цієї інформації. Клієнт також зауважив, що ПриватБанку, ймовірно, зручніше обслуговувати людей пенсійного віку із невеликими доходами.

"Мабуть, Привату подобається обслуговувати пенсіонерів із "цільовим призначенням" пенсії в 2 тис. грн. Удачі!", — йдеться у відгуку.

Що відповів ПриватБанк

На скаргу клієнта відреагувала служба підтримки ПриватБанку. У своєму офіційному коментарі представники банку попросили вибачення за незручності та пояснили, що рішення про розмір кредитних лімітів ухвалюються на основі складної математичної моделі.

"Банк приймає рішення про розмір кредитних лімітів індивідуально для кожного на підставі математичної моделі, яка будується на великій кількості показників. Якщо банк перегляне рішення щодо збільшення ліміту, ви будете проінформовані про це додатково", — йдеться у відповіді банку.

У коментарях до розмови банка і клієнта користувачі пишуть, що в установі давно спираються на деяку математичну модель, яка або вийшла з-під контролю, або її не можуть правильно налаштувати.

Нагадаємо, до "Зеленої п'ятниці" ПриватБанк оголосив про масштабну акцію. У рамках цієї ініціативи клієнти отримають підвищені кешбеки та знижки на продукти провідних брендів.

Також ми писали, що українці можуть отримати пластикову картку ПриватБанку поштою. Посилку відправляють навіть за кордон, а до кінця 2024 року послуга буде безплатною. Оформити доставку можна у мобільному додатку Приват24.

ПриватБанк кредити банківські карти клієнти гроші

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