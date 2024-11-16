Кешбек та знижки від ПриватБанку — як та коли можна отримати

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк оголосив про запуск масштабної акції до "Зеленої п'ятниці". У межах цієї ініціативи клієнти отримають підвищені кешбеки та знижки на товари провідних брендів.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Деталі акції

Зазначено, що спеціальні пропозиції почнуть діяти з 18 листопада 2024 року і будуть доступні всім користувачам Приват24 через програму лояльності "Привіт". У межах акції клієнти матимуть змогу отримати знижки до 20% на електроніку, побутову техніку, одяг, товари для дому та паливо.

"Щоб отримати особливі умови покупок "Зеленої п'ятниці", з 18 листопада та протягом двох тижнів треба заходити в програму лояльності "Привіт" та активувати найбільш цікаві пропозиції партнерів", — йдеться у повідомленні.

Програма "Привіт" представляє собою унікальне інноваційне рішення на банківському ринку України. Вона є першою інтелектуальною персоналізованою програмою лояльності, яка підлаштовується під індивідуальні потреби кожного клієнта, щоденно оновлюючи список доступних пропозицій від партнерів.

Користувачі можуть зручно переглядати всі актуальні знижки та кешбеки через меню "Привіт" у мобільному застосунку або веб-версії Приват24. Система працює в режимі реального часу, регулярно оновлюючи список партнерів і їхні пропозиції.

Цьогорічна акція до "Зеленої п'ятниці" є частиною стратегії ПриватБанку, спрямованої на розширення можливостей для клієнтів отримувати додаткові переваги від щоденних покупок. Завдяки програмі, яка охоплює широкий спектр товарів і послуг, користувачі можуть ефективніше планувати витрати та заощаджувати на повсякденних покупках.

Нагадаємо, українці можуть замовити доставку пластикової картки ПриватБанку поштою. Посилку можна отримати навіть за кордоном, а до кінця 2024 року послуга безплатна. Оформити доставку можна через Приват24.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку розповіли, за яких умов українським військовим не нараховується пеня за невиконання зобов'язань перед банком, а також відсотки за користування кредитом. Деякі бійці стверджують, що їм відмовляють у цих пільгах.