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Клиентке ПриватБанка не возвращают 500 гривен — что случилось

16 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк не спешит возвращать клиентке 500 гривен - как не потерять деньги
Пополнение счета в терминале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут не досчитаться денег при пополнении счета в терминалах самообслуживания. Такое может случиться при отключении электроэнергии — в результате сбоя устройство может не засчитать необходимую сумму.

О таком случае сообщает клиентка финучреждения на портале "Минфин".

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Как отмечается в сообщении, женщина пополняла счет в сумме 20,5 тыс. гривен. На последних 500 гривен выключили свет и терминал самообслуживания купюру забрал, однако не успел засчитать.

Она обратилась к сотрудникам банка на "горячую линию" с такой проблемой. Там ее заверили, что со временем деньги поступят на счет. С тех пор прошло немало времени, однако этого так и не произошло.

"Выключили свет и 500 гривен остались в банкомате, они не успели засчитаться. Когда тебя заверили, что деньги точно зачислят. Когда ты понимаешь, что операция не состоялась, но тебе говорят не беспокойтесь, деньги точно поступят. Трижды переспросила, получила уверенный ответ горячей линии, что все засчитается. И вот ничего не засчиталось, кто-то украл у тебя деньги, а ПриватБанку полностью***", — отмечает клиентка.

Женщина возмущена, что ее ввели в заблуждение работники банка, не дав гарантии возврата денег, и не несут ответственности. Поскольку в банке неохотно берутся решать такие проблемы граждан, он видит единый позитив в сложившейся ситуации в том, что могла потерять и большую сумму денег.

"У тебя нет гарантий, люди не отвечают за свои слова, не несут никакие наказания. Сотрудники могут только пообещать, налапшать. Слава Богу, я успела положить основную сумму, а не оставила в банкомате 20000. Да 500 не большие деньги, но это классный индикатор. Даже на такой сумме тебе не пошли на встречу, не разобрались, и не вернули. Разочарование", — подчеркнула клиентка.

Ответ ПриватБанка

На портале представители финучреждения отреагировали на сообщение, отметив, что попытаются помочь решить вопрос.

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой дополнительно Вас проинформируем в личные сообщения. Извините за созданные неудобства", — говорится в ответе банка.

 

ПриватБанк жалобы
Обращение в ПриватБанк. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, государственный "ПриватБанк" предлагает своим клиентам вдвое пониженные тарифы. Речь идет об осуществлении денежных переводов с валютных карточек на зарубежные карты во всем мире.

ПриватБанк и Универсал Банк (monobank), крупнейшие эмитенты платежных карт в Украине, закрыли 80 тысяч карт в первом полугодии 2024 года. Эти карточки использовались для мошеннических схем дропами.

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