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Главная Финансы Клиентка ПриватБанка потеряла 85 тыс. грн — что произошло

Клиентка ПриватБанка потеряла 85 тыс. грн — что произошло

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Дата публикации 20 июня 2025 07:01
ПриватБанк допустил кражу у клиентки 85 тыс. грн — как вернуть средства
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как произошло мошенническое списание средств в ПриватБанке Какие есть варианты для возврата денег клиентов ПриватБанка

Клиентка госфинучреждения "ПриватБанк" потеряла 85 тыс. грн из-за мошеннической транзакции из другой страны. В банке объяснили, что средства можно вернуть, сформировав запросы на обжалование операций в международной платежной системе.

Об этом говорится на странице ПриватБанка в Facebook.

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Как произошло мошенническое списание средств в ПриватБанке

В одном из сообщений гражданка рассказала о потере средств со счета ПриватБанка из-за мошенников. Транзакция состоялась из другой страны без предварительного уведомления.

"У моей мамы сегодня мошенники сняли с карты 85 тыс. грн! Транзакция, типа, из другой страны... Почему не возникло вопросов и не было сообщено клиенту о странном снятии крупной суммы из другой страны?", — говорится в сообщении.

Какие есть варианты для возврата денег клиентов ПриватБанка

Представитель ПриватБанка отреагировал на обращение, отметив, что мошенническое списание в интернете возможно при условии владения данными карты. Это может быть СѴѴ код, срок действия, номер карты. Доступ к такой информации мошенники могли получить как по неосторожности самого клиента через ненадежные сайты, так и из-за того, что они действуют более изощренными методами.

Для того, чтобы вернуть средства, клиент может обратиться к поддержке банка для формирования запроса на обжалование операций в международной платежной системе.

Так, если при указанном платеже не был введен 3D-secure пароль (то есть не поступило СМС-сообщение на номер телефона), шансы оспорить соответствующую операцию и вернуть средства расцениваются как высокие.

"Однако хотим обратить внимание на то, что рассмотрение подобных дел строго регламентировано правилами платежных систем и может занять от 45 до 120 дней", — добавили в банке.

ПриватБанк
Cкриншот: Источник: ПриватБанк в Fb

 

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк иногда взимает дополнительную плату, если какой-то из счетов неактивен. Финучреждением предусмотрена комиссия за обслуживание неактивных счетов.

Также мы рассказывали о том, что клиенты ПриватБанка иногда испытывают трудности с расчетом картой. Речь идет о задержках в списании денег за проезд в метрополитене.

ПриватБанк деньги банки мошенничество банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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