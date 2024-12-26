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Клиентка ПриватБанка потеряла 70 тыс. грн на OLX

26 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
Мошенничество на OLX — как клиентка ПриватБанка потеряла 70 тыс. грн
Карта ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

Клиентка госфинучреждения "ПриватБанк" рассказала, как за считанные минуты потеряла 70 тыс. грн из-за мошенников. При этом на горячей линии финучреждения медлили с оказанием помощи.

О такой ситуации идет речь на сайте "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

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Как отметила клиентка, она случайно перешла на фейковую ссылку олх-доставки (услуга, которая дает возможность покупателю оплатить товар онлайн), где авторизовалась через "Приват24". После этого она поняла, что что-то не так и сразу обратилась к оператору банка, однако пока объясняла боту проблему, мошенники оперативно открыли кредитку, подняли кредитный лимит, разблокировали карту и списали 70 тыс. грн.

Клиентка удивлена тем, что списание произошло без смс-подтверждения, при отсутствии звонка из банка или без авторизации через звонок.

 

ПриватБанк
Скриншот.

В ПриватБанке отреагировали на обращение, отметив, что специалисты проверят информацию и выяснят детали ситуации.

"По результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — говорится в сообщении.

На портале пользователи отметили, что граждане должны сами заботиться о своих средствах и помнить, что должно быть табу на переход по непроверенным ссылкам, как на сайтах, так и в мессенджерах. Иначе — придется готовиться к судебным расходам. Также называют огромным минусом банка — чат-бот.

Напомним, ранее в ПриватБанке уточнили, кто должен перевыпустить карту для осуществления финансовых операций. Там объяснили, что в целом во время военного положения срок использования старых карт продлен на 30 месяцев.

Также сообщалось, что ПриватБанк намерен на зимние праздники снизить часть тарифов. Изменения коснутся международных переводов на зарубежные карты по всему миру.

ПриватБанк кредиты банки мошенничество Приват24

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