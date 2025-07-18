Счета в Ощадбанке — клиенты теряют деньги из-за мошеннических подписок

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказывают о новых случаях потери средств из-за мошенников. В частности, незаконные списания возможны из-за подписки на сайтах онлайн-игр без ведома владельцев счетов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

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В одном из сообщений гражданка отметила, что мошенникам удалось взломать личный кабинет и сделать подписку на сайте онлайн-игр. В связи с этим она потеряла несколько тысяч гривен.

Женщина сразу позвонила на горячую линию, после чего пришло сообщение о подозрительной активности и заблокировали приложение "Ощад24".

Однако выяснилось, что средства невозможно вернуть, ведь они были украдены таким образом, что якобы клиентка сама дала согласие на подписку.

"... увидела сообщение в вайбер от Ощадбанка, в котором за 2 раза у меня украли средства почти 4000 грн. Сняли через подписку на каком-то сайте онлайн игр. Зайдя в личный кабинет увидела, что там установлена оплата и переводы онлайн без круга подтверждения. Собственно сама я этого не делала ... Однако очень обидно, что средства мне не вернут, потому что сняли через подписку, которую я не делала", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Как клиентам Ощадбанка уберечься от мошеннических списаний

По информации государственного финучреждения, исчезновение средств со счетов возможно по вине клиентов банка. Среди типичных ошибок, которые позволяют мошенникам получить доступ к личному кабинету и банковским счетам:

обнародование личных данных;

раскрытие данных платежных карт посторонним лицам;

разглашение одноразовых паролей/кодов, поступающих на номер телефона, привязанный к карте;

переход по внешним ссылкам (фишинговые сайты).

Если клиент наткнулся на мошенников через фишинговый сайт или через другие способы в интернете, нужно обратиться в киберполицию:

подав заявление на сайте киберполиции;

позвонив по телефону — 0 800 505 170.

Ранее мы писали, что клиентам предоставлена возможность дистанционно закрывать виртуальные карты Ощадбанка. Проблемы могут возникнуть в случае нарушения правил соответствующей процедуры.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке есть возможность бесплатного пополнения карточных счетов. Там назвали сразу несколько таких способов зачисления денег.