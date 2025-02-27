Клиентка Ощадбанка сообщила об интернет-мошенничестве — что известно о чарджбэке

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Одна из клиенток госфинучреждения "Ощадбанк" рассказала о мошенниках в интернете, которые получили оплату, однако товар так и не прислали. Таким пострадавшим советуют воспользоваться процедурой опротестования банковской операции.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

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Как сообщила клиентка, более месяца назад она хотела приобрести обувь в интернете, средства перевела предоплатой. Товар до сих пор не пришел, а продавец на сообщения не отвечает.

"12.01 сделала оплату на карту 4790***13 на Бурбило Наталью за обувь, уже прошел месяц на сообщение не отвечает и, конечно, обувь я не получила...", — говорится в обращении.

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В Ощадбанке не ответили на сообщение клиентки, которую обманули мошенники в интернете. В то же время, на портале "Минфин" пользователи посоветовали инициировать процедуру чарджбэк.

"Попробуйте доказать банку, что это транзакция именно по обуви и инициировать чарджбэк", — отметили неравнодушные украинцы.

Что надо знать о чарджбэке

Chargeback с английского переводится как обратный платеж. Так называют процедуру опротестования банковской операции по карте, с которой клиент не соглашается. Как правило, при оплате в интернете к такой процедуре прибегают в случае, если продавец и покупатель не урегулировали разногласия по возврату средств за товар или услугу, не привлекая третьих сторон.

Для этого плательщик должен обратиться в банк-эмитент с просьбой о возврате денежных средств на платежную карту или счет по финансовой операции, с которой не согласен. На это отводится период до 120 дней с даты оспариваемой транзакции.

Банк-эмитент, выпустивший такую карту, должен проверить, не было ли совершено нарушений со стороны плательщика при оплате за товар или услуги. После чего должна подключиться платежная система (например, Visa, Mastercard) и определить техническую возможность возврата средств.

В случае положительного заключения данные отправят на проверку в банк-эквайер. Если продавец нарушил правила транзакции, запрос на возврат средств на карту или счет передадут ему.

Продавец сможет либо добровольно вернуть средства на карту или счет, либо обжаловать соответствующую претензию. В последнем случае его аргументы должен проверить банк-эквайер и платежная система для принятия решения по поводу чарджбэка.



В случае положительного решения банк-эмитент должен вернуть деньги на счет плательщика, иначе — плательщик должен будет оплатить банку компенсацию за рассмотрение соответствующего обращения.

Напомним, ранее клиенты призвали Ощадбанк усилить защиту от мошенников. В финучреждении отказываются регистрировать заявки с данными о мошенниках, а советуют обращаться к правоохранителям.

Также мы писали о том, как клиентка Ощадбанка наткнулась на мошенников на платформе OLX.ua, желая приобрести товар по сверхнизким ценам. Продавец забрал деньги и исчез.