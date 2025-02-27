Клієнтка Ощадбанку повідомила про інтернет-шахрайство — що відомо про чарджбек

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Одна з клієнток держфінустанови "Ощадбанк" розповіла про шахраїв в інтернеті, які отримали оплату, однак товар так і не надіслали. Таким постраждалим радять скористатися процедурою опротестування банківської операції.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

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Детальніше про "роботу" шахраїв

Як повідомила клієнтка, понад місяць тому вона хотіла придбати взуття в інтернеті, кошти переказала передоплатою. Товар досі не надійшов, а продавець на повідомлення не відповідає.

"12.01 зробила оплату на картку 4790***13 на Бурбило Наталю за взуття, вже пройшов місяць на повідомлення не відповідає і звичайно взуття я не отримала...", — йдеться у зверненні.

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В Ощадбанку не відповіли на повідомлення клієнтки, яку ошукали шахраї в інтернеті. Водночас, на порталі "Мінфін" користувачі порадили ініціювати процедуру чарджбек.

"Спробуйте довести банку, що це транзакція саме за взуття та ініціювати чарджбек", — зазначили небайдужі українці.

Що треба знати про чарджбек

Chargeback з англійської перекладається як зворотний платіж. Так називають процедуру опротестування банківської операції за карткою, з якою клієнт не погоджується. Як правило, під час оплати в інтернеті до такої процедури вдаються у випадку, якщо продавець та покупець не врегулювали розбіжності з повернення коштів за товар чи послугу, не залучаючи третіх сторін.

Для цього платник має звернутися до банку-емітента з проханням про повернення грошових коштів на платіжну картку або рахунок за фінансовою операцією, з якою не погоджується. На це відводиться період до 120 днів з дати оскаржуваної транзакції.

Банк-емітент, який випустив таку картку, має перевірити, чи не було здійснено порушень з боку платника під час сплати за товар чи послуги. Після чого має підключитися платіжна система (наприклад, Visa, Mastercard) та визначити технічну можливість повернення коштів.

У разі позитивному висновку дані надішлють на перевірку банку-еквайєру. Якщо продавець порушив правила транзакції, запит на повернення коштів на картку або рахунок передадуть йому.

Продавець зможе або добровільно повернути кошти на картку чи рахунок, або ж оскаржити відповідну претензію. В останньому випадку його аргументи має перевірити банк-еквайєр та платіжна система для ухвалення рішення з приводу чарджбеку.



У разі позитивного рішення банк-емітент має повернути гроші на рахунок платника, інакше — платник муситиме оплатити банку компенсацію за розгляд відповідного звернення.

Нагадаємо, раніше клієнти закликали Ощадбанк посилити захист від шахраїв. У фінустанові відмовляються реєструвати заявки з даними про шахраїв, а радять звертатись до правоохоронців.

Також ми писали про те, як клієнтка Ощадбанку натрапила на шахраїв на платформі OLX.ua, бажаючи придбати товар за наднизькими цінами. Продавець забрав гроші і зник.