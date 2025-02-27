Клієнтка Ощадбанку повідомила про інтернет-шахрайство — що відомо про чарджбек

Клієнтка Ощадбанку поскаржилась на інтернет-шахраїв — деталі
Одна з клієнток держфінустанови "Ощадбанк" розповіла про шахраїв в інтернеті, які отримали оплату, однак товар так і не надіслали. Таким постраждалим радять скористатися процедурою опротестування банківської операції.
Про це йдеться на сайті "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.
Детальніше про "роботу" шахраїв
Як повідомила клієнтка, понад місяць тому вона хотіла придбати взуття в інтернеті, кошти переказала передоплатою. Товар досі не надійшов, а продавець на повідомлення не відповідає.
"12.01 зробила оплату на картку 4790***13 на Бурбило Наталю за взуття, вже пройшов місяць на повідомлення не відповідає і звичайно взуття я не отримала...", — йдеться у зверненні.
В Ощадбанку не відповіли на повідомлення клієнтки, яку ошукали шахраї в інтернеті. Водночас, на порталі "Мінфін" користувачі порадили ініціювати процедуру чарджбек.
"Спробуйте довести банку, що це транзакція саме за взуття та ініціювати чарджбек", — зазначили небайдужі українці.
Що треба знати про чарджбек
Chargeback з англійської перекладається як зворотний платіж. Так називають процедуру опротестування банківської операції за карткою, з якою клієнт не погоджується. Як правило, під час оплати в інтернеті до такої процедури вдаються у випадку, якщо продавець та покупець не врегулювали розбіжності з повернення коштів за товар чи послугу, не залучаючи третіх сторін.
Для цього платник має звернутися до банку-емітента з проханням про повернення грошових коштів на платіжну картку або рахунок за фінансовою операцією, з якою не погоджується. На це відводиться період до 120 днів з дати оскаржуваної транзакції.
Банк-емітент, який випустив таку картку, має перевірити, чи не було здійснено порушень з боку платника під час сплати за товар чи послуги. Після чого має підключитися платіжна система (наприклад, Visa, Mastercard) та визначити технічну можливість повернення коштів.
У разі позитивному висновку дані надішлють на перевірку банку-еквайєру. Якщо продавець порушив правила транзакції, запит на повернення коштів на картку або рахунок передадуть йому.
Продавець зможе або добровільно повернути кошти на картку чи рахунок, або ж оскаржити відповідну претензію. В останньому випадку його аргументи має перевірити банк-еквайєр та платіжна система для ухвалення рішення з приводу чарджбеку.
У разі позитивного рішення банк-емітент має повернути гроші на рахунок платника, інакше — платник муситиме оплатити банку компенсацію за розгляд відповідного звернення.
Нагадаємо, раніше клієнти закликали Ощадбанк посилити захист від шахраїв. У фінустанові відмовляються реєструвати заявки з даними про шахраїв, а радять звертатись до правоохоронців.
Також ми писали про те, як клієнтка Ощадбанку натрапила на шахраїв на платформі OLX.ua, бажаючи придбати товар за наднизькими цінами. Продавець забрав гроші і зник.
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