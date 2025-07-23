Замена аннулированных карт в Ощадбанке — какие требования к документам

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года часть платежных физических карт госфинучреждения "Ощадбанк" была аннулирована. Тем, кто потерял доступ к средствам, необходимо лично обратиться в отделение банка для перевыпуска.

О том, какие действуют правила замены старых карт, рассказали представители банка в соцсети Facebook.

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Кому аннулировали старые карты в Ощадбанке

На странице банка клиенты обращаются с проблемой окончания действия старых карт. Граждане просят уточнить, какие требования к документам и в каких отделениях можно осуществить замену старых пластиковых карт на новые.

"Как мне перевыпустить банковскую карту, у которой закончился срок действия, без места регистрации? Как мне снять свои деньги со своего счета, если мне скажут в банке — не имеете прописки...", — говорится в одном из сообщений.

В банке пояснили, что в связи с военным положением банк продлевал действие старых платежных карт несколько раз. В этот раз часть карт аннулировали, а остальным пролонгировали срок действия до конца 2025 года.

Были закрыты такие карты:

если срок действия закончился в течение февраля 2022-го — марта 2025 года и по которым в январе-феврале этого года (включительно) было осуществлено не менее одной операции с помощью карты в кассах, банкоматах, терминалах украинского банка;

срок действия истек в феврале 2022-го — марте 2025-го и на счету отсутствуют средства и не осуществлялись операции картой за последние полгода.

Условия замены старых карт

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, карту можно перевыпустить, даже если у клиента не указано место регистрации в паспорте. Также факт наличия или отсутствия прописки не влияет на право доступа к собственным средствам.

Процедура замены обычных банковских карт является бесплатной, если в течение года выдано до шести единиц.

Клиенты, которые являются владельцами вышеуказанных видов карт, действие которых не продлили с июля, должны обратиться в банковское отделение для того, что их заменить на новые, ведь дистанционная возможность не предусмотрена.

Услуга по замене пластиковых карт не привязана к месту, где она была выдана. Таким сервисом можно воспользоваться в любом отделении банка. Также граждане могут обратиться с соответствующей просьбой в удобное для себя время. С собой нужно иметь паспорт и старую карту.

Уточнить детали по перевыпуску карты можно, позвонив с финансового номера телефона в контакт-центр банка: 0-800-210-800.

Ранее мы сообщали, что в "Ощадбанке" блокируют карты из-за финансового мониторинга. Такая процедура необходима для выявления и предотвращения незаконных финансовых операций клиентов.

Также мы рассказывали о том, что в Ощадбанке предусмотрена комиссия "за обработку авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток" за недостаточные суммы на счетах. Средства списывают за попытки снять недостаточную сумму.