Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Клиентов Ощадбанка призвали заменить старые карты — какие условия

Клиентов Ощадбанка призвали заменить старые карты — какие условия

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 06:01
Замена аннулированных карт в Ощадбанке — какие требования к документам
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года часть платежных физических карт госфинучреждения "Ощадбанк" была аннулирована. Тем, кто потерял доступ к средствам, необходимо лично обратиться в отделение банка для перевыпуска.

О том, какие действуют правила замены старых карт, рассказали представители банка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Кому аннулировали старые карты в Ощадбанке

На странице банка клиенты обращаются с проблемой окончания действия старых карт. Граждане просят уточнить, какие требования к документам и в каких отделениях можно осуществить замену старых пластиковых карт на новые.

"Как мне перевыпустить банковскую карту, у которой закончился срок действия, без места регистрации? Как мне снять свои деньги со своего счета, если мне скажут в банке — не имеете прописки...", — говорится в одном из сообщений.

В банке пояснили, что в связи с военным положением банк продлевал действие старых платежных карт несколько раз. В этот раз часть карт аннулировали, а остальным пролонгировали срок действия до конца 2025 года.

Были закрыты такие карты:

  • если срок действия закончился в течение февраля 2022-го — марта 2025 года и по которым в январе-феврале этого года (включительно) было осуществлено не менее одной операции с помощью карты в кассах, банкоматах, терминалах украинского банка;
  • срок действия истек в феврале 2022-го — марте 2025-го и на счету отсутствуют средства и не осуществлялись операции картой за последние полгода.

Условия замены старых карт

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, карту можно перевыпустить, даже если у клиента не указано место регистрации в паспорте. Также факт наличия или отсутствия прописки не влияет на право доступа к собственным средствам.

Процедура замены обычных банковских карт является бесплатной, если в течение года выдано до шести единиц.

Клиенты, которые являются владельцами вышеуказанных видов карт, действие которых не продлили с июля, должны обратиться в банковское отделение для того, что их заменить на новые, ведь дистанционная возможность не предусмотрена.

Услуга по замене пластиковых карт не привязана к месту, где она была выдана. Таким сервисом можно воспользоваться в любом отделении банка. Также граждане могут обратиться с соответствующей просьбой в удобное для себя время. С собой нужно иметь паспорт и старую карту.

Уточнить детали по перевыпуску карты можно, позвонив с финансового номера телефона в контакт-центр банка: 0-800-210-800.

Ранее мы сообщали, что в "Ощадбанке" блокируют карты из-за финансового мониторинга. Такая процедура необходима для выявления и предотвращения незаконных финансовых операций клиентов.

Также мы рассказывали о том, что в Ощадбанке предусмотрена комиссия "за обработку авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток" за недостаточные суммы на счетах. Средства списывают за попытки снять недостаточную сумму.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации