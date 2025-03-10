Ощадбанк без объяснений блокирует счета клиентов — что нужно знать

Мужчина держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Клиент "Ощадбанка" пожаловался на то, что банк без каких-либо объяснений заблокировал его карту. Непонятные ограничения со стороны финансового учреждения продолжаются уже более полутора месяцев.

Об этом говорится в сообщении одного из пользователей на портале "Минфин".

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Что происходит

Гражданин рассказал, что у него нет возможности использовать собственные средства на карте "Ощадбанка". Банк блокирует снятие денег со счета и переводы с карты на карту.

"Во время каждой попытки приложение выдает: "Ошибка в работе сервера. Попробуйте позже", — написал мужчина.

Скриншот: Минфин. Фото: клиент пожаловался на ограничения в Ощадбанке

По его словам, на его заблокированную карту продолжает поступать зарплата, которую он не может использовать.

"Там уже более 10 тысяч гривен, которые я не могу использовать За это время уже меняли карту, писали заявление, но ничего не изменилось — деньги просто заблокированы, и банк даже не дает нормального объяснения или решения", — пожаловался клиент.

Ранее мы рассказывали, как "Ощадбанк" игнорирует норму об определении текущего счета и снятии блокировки с пенсионных счетов. Такая проблема возникла у клиента, счета которого попали под арест.

Также мы писали, что даже пребывание на фронте и выполнение задач по защите государства не гарантирует, что "Ощадбанк" не заблокирует счет. Например, это произошло с бойцом, который из-за службы не сменил фото в своем паспорте.