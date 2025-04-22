В Ощадбанке предупредили, какие проблемы ждут из-за перепродажи номеров операторами

Мужчина с телефоном в руке. Фото: Freepik

В государственном "Ощадбанке" рассказали, какие проблемы могут ждать из-за повторной продажи неактивных номеров новым абонентам мобильными операторами. Также дали советы, как избежать трудностей с номерами.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Подробнее о проблеме из-за перепродажи номеров

Наумов рассказал, что из-за перепродажи операторами неактивных номеров новым абонентам иногда происходит поступление чужих SMS-сообщений.

"Иногда случаются ситуации, когда к украинцам приходят "чужие" SMS-сообщения от Ощадбанка. Это бывает тогда, когда мобильные операторы повторно продают неактивные номера новым абонентам", — говорится в сообщении.

Он объяснил, как быть, если гражданин попал в такую ситуацию. Для ее решения нужно обратиться в контакт-центр Ощадбанка по телефону 0-800-210-800 и сообщить о поступлении SMS-сообщений, адресованных другому человеку.

Также руководитель банка сообщил, каким образом можно отвязать данный номер. Это работает следующим образом:

гражданин должен обратиться в контакт-центр с номера на который приходят "чужие" SMS-сообщения;

после чего оператор отыщет клиента, к которому привязан номер, и инициирует удаление номера из профиля бывшего владельца номера;

для подтверждения удаления номера поступит OTP-пароль, который необходимо будет назвать оператору.

"Все очень просто и удобно!", — добавил глава правления банка.

Что еще нужно знать о финансовом номере телефона

Как отмечали ранее в Ощадбанке, клиенты, которые потеряли или изменили финансовый номер телефона, привязанный к банковской карте, могут самостоятельно привязать новый. Это можно сделать дистанционно, без необходимости посещения отделения финучреждения.

В частности, привязать номер телефона граждане могут в банкомате. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

выбрать пункт "Все операции";

нажать "Информация и сервисы";

выбрать "смс-банк" (мобильный банк);

ввести новый номер.

Ранее мы рассказывали о том, какие финансовые операции по переводам недоступны в Ощадбанке. Речь идет о некоторых финансовых операциях с валютой.

Также мы писали, что в Ощадбанке изменились ограничения на денежные переводы. До этого лимит на переводы, требующий подтверждения через смс-сообщение, составлял 100 грн.