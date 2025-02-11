Клиенты Ощадбанка не могут зайти в веб-банк из-за старых телефонов — причины

Мужчина держит в руках телефон. Фото: Freepik

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на отсутствие возможности доступа к веб-версии приложения. Такое может ждать тех, кто до сих пор пользуется кнопочными телефонами.

Об этом говорится в одном из сообщений на сайте Минфина.

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Как рассказал клиент, процедура для восстановления доступа к веб-версии не подходит для старых версий телефонов.

Так, для восстановления доступа к веб-версии приложения банк предлагает звонок с финансового номера, который используется на кнопочном телефоне.

Клиента просят ввести код из смс-сообщения в автоматическом режиме. Однако, пока в таком телефоне человек дойдет до меню — робот воспринимает это как неправильное введение пароля и нужно все начинать снова.

"Для восстановления доступа к веб-банку предлагается звонок с финансового номера, который используется на кнопочном телефоне. Для подтверждения нужно ввести код из СМС в автоматическом режиме. Пока в кнопочном телефоне дойдешь до меню СМС робот воспринимает это неверным вводом пароля. И все начинается снова. Операторы не понимают, что говорят и одно сообщение противоречит другому. Разблокировать в банкомате тоже невозможно", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

В финучреждении пока не объяснили на портале, каким образом можно таким клиентам решить проблему.

Другие проблемы с доступом к веб-версии Ощадбанка

Также на страницах Ощадбанка в социальных сетях клиенты пишут о том, что банк закрывает доступ к учетным записям.

В финучреждении объяснили, что так банк иногда поступает, если необходима дополнительная проверка. Банк может автоматически закрыть доступ к учетным записям в приложении "Мобильный Ощад" в случае использования одной учетной записи сразу на нескольких устройствах. Именно поэтому могут возникнуть подозрения относительно клиентов.

Чтобы уточнить информацию, можно позвонить через официальный портал банка с помощью веб-звонка или вайбер. Связаться с оператором возможно исключительно при наличии финансового номера телефона, который привязан к банковскому счету.

Ранее мы рассказывали, что некоторые клиенты Ощадбанка, которые не могут с первого раза снять наличные с карты в банкомате, впоследствии теряют небольшие суммы денег. В финучреждении объяснили, что за этим могут стоять мошенники.

Также в Ощадбанке предупредили о проблеме, которые возникли после атаки на госреестры. В связи с наплывом исполнительных производств начались задержки с отменой арестов со счетов.