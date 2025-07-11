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Главная Финансы Клиенты теряют деньги со счетов — что советуют в Ощадбанке

Клиенты теряют деньги со счетов — что советуют в Ощадбанке

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 06:01
В Ощадбанке сообщили, как действовать в случае потери средств из-за мошенников
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам госфинучреждения "Ощадбанк" напомнили, как действовать в случае мошеннических списаний средств. Там отметили, что с таким вопросом следует обращаться исключительно в правоохранительные органы, тогда как банк может лишь предоставить дополнительную информацию.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Почему клиенты Ощадбанка теряют средства из-за мошенников

Как отмечается в одном из сообщений, гражданин рассказал, что стал жертвой мошенников, имея счета в Ощадбанке. В то же время, отметил, что в его ситуации по неизвестным причинам никто не может помочь.

"...Никто не может решить вопрос незаконного списания средств", — написал клиент на странице банка.

Представитель Ощадбанка отметил, что третьи лица могут успешно списывать средства с карт клиентов исключительно при условии, когда клиент самостоятельно не предоставляет мошенникам конфиденциальную информацию по своей карте. Особенно, когда озвучивает код подтверждения, который может поступить только на финансовый номер телефона, привязанный к счету. Именно этот код является ключом к картам со средствами клиентов.

В частности, нельзя вводить конфиденциальные данные в чат-боты. А именно: ПИН-код, CVV2/CVC2-код, логин и пароль к мобильному приложению. Такие данные запрашивают только мошеннические боты.

Клиенты могут потерять средства через поддельные сайты, введя данные карты.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Как действовать в случае мошеннических списаний

Банковский работник сообщил, что финучреждение в случае мошеннических списаний может только рекомендовать клиентам написать заявление в полицию или киберполицию по проблеме мошенничества.

Так, если человек попал в руки мошенников через фишинговый сайт или через другие способы в интернете, то можно обратиться в киберполицию:

  • оставив заявление на сайте киберполиции;
  • обратившись по номеру телефона — 0 800 505 170.

"Рекомендуем написать заявление в полиции, или киберполиции о возникновении мошенничества. Мы, как банк, всячески способствуем проведению расследования и предоставляем правоохранителям всю необходимую для этого информацию по их официальному запросу", — добавили в банке.

Ранее мы рассказывали о том, что клиентам Ощадбанка блокируют платежные карты, в частности, из-за защиты от мошенников. В банке объяснили, как действовать в таких случаях беженцам.

Также мы сообщали о трудностях в процедуре актуализации данных в Ощадбанке. Такое может произойти из-за того, что дистанционное подтверждение информации в приложении работает в тестовом режиме.

Ощадбанк деньги банки мошенничество банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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