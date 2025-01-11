ПриватБанк рассказал, как защитить счета от мошенников

Мобильное приложение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали об активности мошенников во время войны. Они, пользуясь сложным положением граждан, применяют метод обмана в интернете под видом предоставления финансовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Как действуют мошенники в интернете

В финучреждении отметили, что организаторы мошеннической схемы в интернете предстанут перед судом. Во время военного положения в стране мошенники действуют изобретательнее, пользуясь доверием людей

Так, киберполицейские и специалисты СБУ разоблачили схему, которую организовали трое несовершеннолетних жителей. Она заключалась в том, что украинцам рассылали в приложениях "Facebook Messenger" и "Viber" предложения предоставления денежной помощи. Тогда как на самом деле в сообщениях содержалась ссылка на фишинговый сайт. Граждане, перейдя по ней, вводили логины и пароли для доступа к финансовым счетам и в итоге теряли средства с карточек.

"Получив персональные финансовые данные граждан, мошенники настраивали возможность бесконтактной оплаты чужими карточками и осуществляли покупку дорогостоящих мобильных телефонов, других товаров в Бердичеве и Житомире, и получали наличные через кассы супермаркетов", — отмечают в ПриватБанке.

Как защитить себя от мошенников

В банке советуют для собственной защиты придерживаться следующих правил:

проверять сайты и ссылки, перед тем как перейти по ссылке;

следует сохранять конфиденциальность, никому не передавать данные карточек, пароли или другие сведения;

нужно включить многофакторную аутентификацию (дополнительный уровень защиты аккаунтов);

избегать открытия подозрительных файлов (такие как .exe, .vbs или .scr).

ПриватБанк рекомендует немедленно сообщать о случаях мошенничества в меню "Коммуникации" в приложении "Приват24". Это позволит быстрее остановить злоумышленников и защитить счета.

Ранее сообщалось, что клиенты ПриватБанка имеют проблемы с получением выплат по пакету "Страхование здоровья". Когда понадобилась помощь в финансировании из-за резкого ухудшения здоровья, страховая компания ответила отказом.

Еще мы писали, что в ПриватБанке перечислили критерии, от которых напрямую зависит решение о предоставлении права клиентам на кредитные лимиты. Иногда правила требуют введения ограничений.