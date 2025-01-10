Страхування у ПриватБанку — на які проблеми скаржаться клієнти

Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми зі страхуванням
Клієнт "ПриватБанку" розповів про проблеми, які виникли з отриманням виплат в рамках оформленого пакета "Страхування здоров'я". Через певні правила страхова компанія відмовила у покритті фінансових витрат.
Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін", де громадяни можуть поспілкуватися з представниками банків.
Проблеми зі страховими виплатами у клієнта ПриватБанку
Громадянин розповів, що у 2024 році ПриватБанк запропонував оформити страхування здоров'я від партнера — однієї зі страхових компаній. Клієнт погодився, оформивши відповідний пакет страхування. Через рік знадобилась допомога у фінансуванні через різке погіршення здоров'я, однак страхова компанія відповіла відмовою.
"Близько року тому зателефонував представник ПриватБанку і запропонував оформити страховку. Їхній партнер страхова компанія "Аркс". Було оформлено пакет страхування життя і здоров'я. Зараз звернувшись за допомогою, я отримав відмову у відшкодуванні", — повідомив чоловік.
У страховій компанії відмову мотивували тим, що проблеми зі здоров’ям у застрахованої особи були до підписання відповідного договору.
Чоловік пояснив, що йдеться про інфаркт, який стався у 2020 році. Програму страхування відкрили на початку 2024 року, а наприкінці то ж року людину в тяжкому стані госпіталізували. Після загострення було проведено дорогу операцію, проте, на думку страхової, такий випадок не підлягає під правила відшкодування коштів.
На порталі "Мінфін" представники банку не відреагували на звернення.
Програма страхування у ПриватБанку
Варто зауважити, що рік тому ПриватБанк запустив послугу, що дозволяє оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок "Приват24" у розділі "Мої страховки".
Зокрема, на порталі банк пропонує продукт "Страхування здоров’я", який покликаний забезпечити фінансовий захист під час лікування.
Розмір страхової виплати визначається у відсотках від страхової суми згідно з договором страхування і таблицею страхових виплат (від 1 до 100% — залежно від хвороби).
Якщо договір укладено на страхову суму 100 тис. грн, то відомо, які будуть компенсації.
"Розмір виплати в разі захворювання на пневмонію згідно з таблицею страхових виплат передбачено у розмірі 10% за захворюванням + 10% у разі хірургічного втручання: (100 000 грн * 10 %) + (100 000 грн * 10 %) = 20 000 грн", — йдеться на порталі.
Вказано, що страховий поліс можна оформити як для дорослої людини до 69 років, зокрема, пенсіонерів, так і для дитини віком від одного року. Програма дає змогу отримати страхову виплату в разі захворювань і хірургічних операцій.
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