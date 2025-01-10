Страхування у ПриватБанку — на які проблеми скаржаться клієнти

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт "ПриватБанку" розповів про проблеми, які виникли з отриманням виплат в рамках оформленого пакета "Страхування здоров'я". Через певні правила страхова компанія відмовила у покритті фінансових витрат.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін", де громадяни можуть поспілкуватися з представниками банків.

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Громадянин розповів, що у 2024 році ПриватБанк запропонував оформити страхування здоров'я від партнера — однієї зі страхових компаній. Клієнт погодився, оформивши відповідний пакет страхування. Через рік знадобилась допомога у фінансуванні через різке погіршення здоров'я, однак страхова компанія відповіла відмовою.

"Близько року тому зателефонував представник ПриватБанку і запропонував оформити страховку. Їхній партнер страхова компанія "Аркс". Було оформлено пакет страхування життя і здоров'я. Зараз звернувшись за допомогою, я отримав відмову у відшкодуванні", — повідомив чоловік.

У страховій компанії відмову мотивували тим, що проблеми зі здоров’ям у застрахованої особи були до підписання відповідного договору.

Чоловік пояснив, що йдеться про інфаркт, який стався у 2020 році. Програму страхування відкрили на початку 2024 року, а наприкінці то ж року людину в тяжкому стані госпіталізували. Після загострення було проведено дорогу операцію, проте, на думку страхової, такий випадок не підлягає під правила відшкодування коштів.

Скрриншот. Джерело: Мінфін

На порталі "Мінфін" представники банку не відреагували на звернення.

Програма страхування у ПриватБанку

Варто зауважити, що рік тому ПриватБанк запустив послугу, що дозволяє оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок "Приват24" у розділі "Мої страховки".

Зокрема, на порталі банк пропонує продукт "Страхування здоров’я", який покликаний забезпечити фінансовий захист під час лікування.

Розмір страхової виплати визначається у відсотках від страхової суми згідно з договором страхування і таблицею страхових виплат (від 1 до 100% — залежно від хвороби).

Якщо договір укладено на страхову суму 100 тис. грн, то відомо, які будуть компенсації.

"Розмір виплати в разі захворювання на пневмонію згідно з таблицею страхових виплат передбачено у розмірі 10% за захворюванням + 10% у разі хірургічного втручання: (100 000 грн * 10 %) + (100 000 грн * 10 %) = 20 000 грн", — йдеться на порталі.

Вказано, що страховий поліс можна оформити як для дорослої людини до 69 років, зокрема, пенсіонерів, так і для дитини віком від одного року. Програма дає змогу отримати страхову виплату в разі захворювань і хірургічних операцій.

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