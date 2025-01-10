Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми зі страхуванням arrow

Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми зі страхуванням

10 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
Страхування у ПриватБанку — на які проблеми скаржаться клієнти
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт "ПриватБанку" розповів про проблеми, які виникли з отриманням виплат в рамках оформленого пакета "Страхування здоров'я". Через певні правила страхова компанія відмовила у покритті фінансових витрат.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін", де громадяни можуть поспілкуватися з представниками банків.

Читайте також:

Проблеми зі страховими виплатами у клієнта ПриватБанку

Громадянин розповів, що у 2024 році ПриватБанк запропонував оформити страхування здоров'я від партнера — однієї зі страхових компаній. Клієнт погодився, оформивши відповідний пакет страхування. Через рік знадобилась допомога у фінансуванні через різке погіршення здоров'я, однак страхова компанія відповіла відмовою.

"Близько року тому зателефонував представник ПриватБанку і запропонував оформити страховку. Їхній партнер страхова компанія "Аркс". Було оформлено пакет страхування життя і здоров'я. Зараз звернувшись за допомогою, я отримав відмову у відшкодуванні", — повідомив чоловік.

У страховій компанії відмову мотивували тим, що проблеми зі здоров’ям у застрахованої особи були до підписання відповідного договору.

Чоловік пояснив, що йдеться про інфаркт, який стався у 2020 році. Програму страхування відкрили на початку 2024 року, а наприкінці то ж року людину в тяжкому стані госпіталізували. Після загострення було проведено дорогу операцію, проте, на думку страхової, такий випадок не підлягає під правила відшкодування коштів.

 

ПриватБанк
Скрриншот. Джерело: Мінфін

На порталі "Мінфін" представники банку не відреагували на звернення.

Програма страхування у ПриватБанку

Варто зауважити, що рік тому ПриватБанк запустив послугу, що дозволяє оформлювати та керувати своїми страховками в онлайн-режимі через застосунок "Приват24" у розділі "Мої страховки".

Зокрема, на порталі банк пропонує продукт "Страхування здоров’я", який покликаний забезпечити фінансовий захист під час лікування.

Розмір страхової виплати визначається у відсотках від страхової суми згідно з договором страхування і таблицею страхових виплат (від 1 до 100% — залежно від хвороби).

Якщо договір укладено на страхову суму 100 тис. грн, то відомо, які будуть компенсації.

"Розмір виплати в разі захворювання на пневмонію згідно з таблицею страхових виплат передбачено у розмірі 10% за захворюванням + 10% у разі хірургічного втручання: (100 000 грн * 10 %) + (100 000 грн * 10 %) = 20 000 грн", — йдеться на порталі.

Вказано, що страховий поліс можна оформити як для дорослої людини до 69 років, зокрема, пенсіонерів, так і для дитини віком від одного року. Програма дає змогу отримати страхову виплату в разі захворювань і хірургічних операцій.

Раніше ми писали, за сплату товару на prom.ua за рахунок кредитних коштів з клієнта ПриватБанку стягнули 900 грн. Згідно з тарифами банку, за відповідну послугу встановлена вища ціна.

Також у державному ПриватБанку пояснили, які критерії впливають на рішення про надання кредитних лімітів клієнтам. Іноді правила передбачають встановлення обмежень.

ПриватБанк хвороба банки страхування послуги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми зі страхуванням

06:58 Психологічна реабілітація ветеранів — повернення до мирного життя

06:55 Чим для Трампа може закінчитись окупація Гренландії — FT

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 Нові ціни на сою — як змінилась вартість зернових у січні

06:30 Діабет та інші ендокринні хвороби — кого не мобілізують

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

06:10 Право на подвійний стаж — хто потрапив до спецпереліку професій

06:02 Міфічна Атлантида — ШІ показав, яким бачить затонуле місто

07:01 Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми зі страхуванням

06:58 Психологічна реабілітація ветеранів — повернення до мирного життя

06:55 Чим для Трампа може закінчитись окупація Гренландії — FT

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 Нові ціни на сою — як змінилась вартість зернових у січні

06:30 Діабет та інші ендокринні хвороби — кого не мобілізують

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

06:10 Право на подвійний стаж — хто потрапив до спецпереліку професій

06:02 Міфічна Атлантида — ШІ показав, яким бачить затонуле місто

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла