ПриватБанк розповів, як захистити рахунки від шахраїв

Мобільний застосунок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли про активність шахраїв під час війни. Вони, користуючись складним становищем громадян, застосовують метод обману в інтернеті під виглядом надання фінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Як діють шахраї в інтернеті

У фінустанові зазначили, що організатори шахрайської схеми в інтернеті постануть перед судом. Під час воєнного стану в країні шахраї діють винахідливіше, користуючись довірою людей

Так, кіберполіцейські та фахівці СБУ викрили схему, яку організували троє неповнолітніх мешканців. Вона полягала у тому, що українцям розсилали у застосунках "Facebook Messenger" та "Viber" пропозиції надання грошової допомоги. Тоді як насправді у повідомленнях містилось посилання на фішинговий сайт. Громадяни, перейшовши за ним, вводили логіни та паролі для доступу до фінансових рахунків і в підсумку втрачали кошти з карток.

"Отримавши персональні фінансові дані громадян, шахраї налаштовували можливість безконтактної оплати чужими картками та здійснювали купівлю вартісних мобільних телефонів, інших товарів у Бердичеві та Житомирі, та отримували готівку через каси супермаркетів", — зазначають у ПриватБанку.

Як захистити себе від шахраїв

У банку радять для власного захисту дотримуватись наступних правил:

перевіряти сайти та посилання, перед тим як перейти за посиланням;

варто зберігати конфіденційність, нікому не передавати дані карток, паролі чи інші відомості;

потрібно увімкнути багатофакторну аутентифікацію (додатковий рівень захисту акаунтів);

уникати відкриття підозрілих файлів (такі як .exe, .vbs чи .scr).

ПриватБанк рекомендує негайно повідомляти про випадки шахрайства в меню "Комунікації" у застосунку "Приват24". Це дозволить швидше зупинити зловмисників і захистити рахунки.

Раніше повідомлялося, що клієнти ПриватБанку мають проблеми з отриманням виплат за пакетом "Страхування здоров'я". Коли знадобилась допомога у фінансуванні через різке погіршення здоров'я, страхова компанія відповіла відмовою.

Ще ми писали, що в ПриватБанку перелічили критерії, від яких прямо залежить рішення про надання права клієнтам на кредитні ліміти. Іноді правила вимагають запровадження обмежень.