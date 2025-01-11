Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Клієнти ПриватБанку втрачають гроші — як діють шахраї arrow

Клієнти ПриватБанку втрачають гроші — як діють шахраї

11 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк розповів, як захистити рахунки від шахраїв
Мобільний застосунок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли про активність шахраїв під час війни. Вони, користуючись складним становищем громадян, застосовують метод обману в інтернеті під виглядом надання фінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба банку.

Читайте також:

Як діють шахраї в інтернеті

У фінустанові зазначили, що організатори шахрайської схеми в інтернеті постануть перед судом. Під час воєнного стану в країні шахраї діють винахідливіше, користуючись довірою людей

Так, кіберполіцейські та фахівці СБУ викрили схему, яку організували троє неповнолітніх мешканців. Вона полягала у тому, що українцям розсилали у застосунках "Facebook Messenger" та "Viber" пропозиції надання грошової допомоги. Тоді як насправді у повідомленнях містилось посилання на фішинговий сайт. Громадяни, перейшовши за ним, вводили логіни та паролі для доступу до фінансових рахунків і в підсумку втрачали кошти з карток.

"Отримавши персональні фінансові дані громадян, шахраї налаштовували можливість безконтактної оплати чужими картками та здійснювали купівлю вартісних мобільних телефонів, інших товарів у Бердичеві та Житомирі, та отримували готівку через каси супермаркетів", — зазначають у ПриватБанку.

Як захистити себе від шахраїв

У банку радять для власного захисту дотримуватись наступних правил:

  • перевіряти сайти та посилання, перед тим як перейти за посиланням;
  • варто зберігати конфіденційність, нікому не передавати дані карток, паролі чи інші відомості;
  • потрібно увімкнути багатофакторну аутентифікацію (додатковий рівень захисту акаунтів);
  • уникати відкриття підозрілих файлів (такі як .exe, .vbs чи .scr).

ПриватБанк рекомендує негайно повідомляти про випадки шахрайства в меню "Комунікації" у застосунку "Приват24". Це дозволить швидше зупинити зловмисників і захистити рахунки.

Раніше повідомлялося, що клієнти ПриватБанку мають проблеми з отриманням виплат за пакетом "Страхування здоров'я". Коли знадобилась допомога у фінансуванні через різке погіршення здоров'я, страхова компанія відповіла відмовою.

Ще ми писали, що в ПриватБанку перелічили критерії, від яких прямо залежить рішення про надання права клієнтам на кредитні ліміти. Іноді правила вимагають запровадження обмежень.

ПриватБанк банки банківські карти рахунки банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:25 В'їзд до ЄС — коли доведеться платити за перетин кордону

07:01 Клієнти ПриватБанку втрачають гроші — як діють шахраї

06:48 Гроші на лікування військових — яка довідка потрібна

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:37 Бомба сповільненої дії — російський мазут знищить усе живе

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:31 Фанатів США у Гренландії могли підкупити — скандал з сином Трампа

06:30 Пшениця стрімко дорожчає — скільки коштує тонна зернових у січні

06:30 Епілепсія та інші нервові хвороби, з якими не мобілізують

06:22 Бронювання треба постійно оновлювати — юристи відповіли як

06:21 Новий вірус з Китаю вже в Україні —  чи буде локдаун

07:25 В'їзд до ЄС — коли доведеться платити за перетин кордону

07:01 Клієнти ПриватБанку втрачають гроші — як діють шахраї

06:48 Гроші на лікування військових — яка довідка потрібна

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:37 Бомба сповільненої дії — російський мазут знищить усе живе

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:31 Фанатів США у Гренландії могли підкупити — скандал з сином Трампа

06:30 Пшениця стрімко дорожчає — скільки коштує тонна зернових у січні

06:30 Епілепсія та інші нервові хвороби, з якими не мобілізують

06:22 Бронювання треба постійно оновлювати — юристи відповіли як

06:21 Новий вірус з Китаю вже в Україні —  чи буде локдаун

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні самі безправні в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності