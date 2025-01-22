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Клиенты ПриватБанка теряют доступ к пенсиям — детали

22 января 2025 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк блокирует счета пенсионерам по исполнительным производствам — жалоба
Пожилой человек с картой в руках. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" сообщают о трудностях с доступом к пенсиям после разблокирования счетов. Проблемная ситуация с получением средств может затянуться на несколько месяцев.

Соответствующая жалоба размещена на портале "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о качестве услуг финучреждений.

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Как отмечается в одном из сообщений, одному из клиентов-пенсионеров банк заблокировал карту. После длительного выяснения причин блокировки, где банк переправлял в исполнительную службу, а служба — в банк, пенсионер обратился в правоохранительные органы. Впоследствии счет разблокировали, но клиент, который был лишен пенсии на несколько месяцев, выразил желание прекратить обслуживание в банке. Однако просьбы перевести выплату пенсий на другие каналы закончились ничем.

"14.10.24 без всяких причин, уведомлений была заблокирована карта пенсионера, 86 лет. Два месяца споров между ПриватБанком и исполнительной службой, которые ссылались друг на друга в решении вопроса, закончились письмами в министерство юстиции, ГБР, всех возможных судов. 17.12.24 арест с пенсионного счета снят, но уже четыре месяца невозможно получить пенсию: сотрудники постоянно отправляют пенсионеров на улицу во время воздушной тревоги, теперь ссылаются на какие-то технические помехи, заставляют перевыпускать карту, не позволяя снять пенсию в кассе! Пенсионер категорически не хочет быть клиентом Привата после такого произвола, который лишил гарантированного Конституцией, ст. 46 пенсионного обеспечения, нет средств для жизни, для лекарств после инфаркта!", — говорится в сообщении.

Представитель клиента отметил, что из выписки, которую требовали в отделении о состоянии пенсионного счета, узнали, что все средства Пенсионный фонд перечислил, однако указано: "кредитный лимит".

В банке не объяснили, почему не могут выплатить всю сумму пенсии. На портале некоторые отметили, что, вероятно, пенсия поступала на кредитную карту, а пенсионер тратил кредитные средства.

"Из письма можно прийти к неутешительному выводу, что пенсионеру впарили кредитку. Он деньги профукал и банк подал в суд", — отмечают пользователи сети.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Лимиты на арестованные средства

В соответствии с требованиями Национального банка, даже если средства арестованы, на месяц отводится определенный лимит на снятие денег. Речь идет о сумме, которая не может превышать две минимальные зарплаты по состоянию на начало 2025 года. "Минималка" сейчас составляет 8 тыс. гривен. Таким образом, лимитированная сумма к использованию равна 16 тыс. гривен.

При этом банк может блокировать 100% суммы на счете на основе исполнительного производства, ведь нет понятия "пенсионный" счет. То есть, деньги Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перечисляет гражданам на счета, у которых нет специального назначения.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке появилась новая технология. Благодаря обновленному функционалу клиенты получили дополнительный и удобный канал коммуникации с банком.

Также мы писали, что ПриватБанк изменил размеры лимитов для клиентов, которые осуществляют заказ валюты для обмена в банковских кассах. Соответствующая разрешенная сумма выросла до 400 тыс. грн.

ПриватБанк банки пенсионеры банковские карты банковские счета блокирование

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