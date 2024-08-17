ПриватБанк усложнил клиентам доступ к операторам

Карта и телефон в руках. Фото: Freepik

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на недоступность операторов финучреждения. Граждане тратят массу времени, общаясь с виртуальной помощницей Яной, которая не способна распознать элементарно сформулированные вопросы.

Об этом говорится в одном из уведомлений на сайте "Минфин", где можно дать оценку деятельности банка.

Читайте также:

Проблемы с "горячей службой" ПриватБанка

Одна из клиенток рассказала, что, проведя в ожидании 25 минут своей жизни, так и не дождалась связи с менеджером банка. Все это время гражданка общалась с роботом, который никак не мог понять, что хочет клиент. В связи с этим просит "уволить" Яну и дать возможность нормальной коммуникации с представителями банка для решения насущных вопросов. Иначе клиентка готова выбрать другой банк.

"ПриватБанк, ваш виртуальный помощник "Яна" не помогает, а только мешает решить проблему. По-разному переформулирую для "Яны" запрос по ключевым словам, но понимает она через раз. Пожалуйста, позвольте переключать на живого менеджера быстрее. А потребность поговорить с живым работником иногда бывает очень насущная. Из-за "Яны" возникает желание вообще не работать с ПриватБанком. Также вчера так и не дождалась связи с менеджером (в ожидании 25 мин), есть скрин экрана звонка", — говорится в обращении.

Ответ представителей ПриватБанка

В банке отреагировали на обращение, однако не прислушались к замечаниям. Там отметили, что виртуальный помощник Яна, наоборот, призвана помочь соединиться с нужным оператором.

"Она виртуальный помощник, помогающий соединиться с нужным оператором и позволяющий максимально сократить время ожидания. В случае возникновения недоразумений, для соединения с оператором достаточно перефразировать вопросы", — пояснили работники банка.

Также посоветовали другие каналы связи с банком:

через чат на официальном сайте банка по ссылке;

через мобильное приложение "Приват24".

Переписка с банком. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка могут не досчитаться денег при пополнении счета в терминалах самообслуживания. Такое может случиться при отключении электроэнергии — в результате сбоя устройство может не засчитать необходимую сумму.

Также мы писали, что ПриватБанк предлагает своим клиентам вдвое пониженные тарифы. Речь идет об осуществлении денежных переводов с валютных карточек на зарубежные карты во всем мире.