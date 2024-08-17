ПриватБанк усложнил клиентам доступ к операторам

Клиенты ПриватБанка жалуются на виртуальную помощницу Яну — детали
Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на недоступность операторов финучреждения. Граждане тратят массу времени, общаясь с виртуальной помощницей Яной, которая не способна распознать элементарно сформулированные вопросы.
Об этом говорится в одном из уведомлений на сайте "Минфин", где можно дать оценку деятельности банка.
Проблемы с "горячей службой" ПриватБанка
Одна из клиенток рассказала, что, проведя в ожидании 25 минут своей жизни, так и не дождалась связи с менеджером банка. Все это время гражданка общалась с роботом, который никак не мог понять, что хочет клиент. В связи с этим просит "уволить" Яну и дать возможность нормальной коммуникации с представителями банка для решения насущных вопросов. Иначе клиентка готова выбрать другой банк.
"ПриватБанк, ваш виртуальный помощник "Яна" не помогает, а только мешает решить проблему. По-разному переформулирую для "Яны" запрос по ключевым словам, но понимает она через раз. Пожалуйста, позвольте переключать на живого менеджера быстрее. А потребность поговорить с живым работником иногда бывает очень насущная. Из-за "Яны" возникает желание вообще не работать с ПриватБанком. Также вчера так и не дождалась связи с менеджером (в ожидании 25 мин), есть скрин экрана звонка", — говорится в обращении.
Ответ представителей ПриватБанка
В банке отреагировали на обращение, однако не прислушались к замечаниям. Там отметили, что виртуальный помощник Яна, наоборот, призвана помочь соединиться с нужным оператором.
"Она виртуальный помощник, помогающий соединиться с нужным оператором и позволяющий максимально сократить время ожидания. В случае возникновения недоразумений, для соединения с оператором достаточно перефразировать вопросы", — пояснили работники банка.
Также посоветовали другие каналы связи с банком:
- через чат на официальном сайте банка по ссылке;
- через мобильное приложение "Приват24".
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты ПриватБанка могут не досчитаться денег при пополнении счета в терминалах самообслуживания. Такое может случиться при отключении электроэнергии — в результате сбоя устройство может не засчитать необходимую сумму.
Также мы писали, что ПриватБанк предлагает своим клиентам вдвое пониженные тарифы. Речь идет об осуществлении денежных переводов с валютных карточек на зарубежные карты во всем мире.
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