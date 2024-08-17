ПриватБанк ускладнив клієнтам доступ до операторів

Картка та телефон в руках. Фото: Freepik

Клієнти державного "ПриватБанку" нарікають на недоступність операторів фінустанови. Громадяни витрачають масу часу, спілкуючись із віртуальною помічницею Яною, яка не здатна розпізнати елементарно сформульовані запитання.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сайті "Мінфін", де можна висловити оцінку діяльності банку.

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Одна з клієнток розповіла, що, провівши в очікуванні 25 хвилин свого життя, так і не дочекалася зв’язку з менеджером банку. Весь цей час громадянка спілкувалася з роботом, який ніяк не міг збагнути, що хоче клієнт. Через що просить "звільнити" Яну і дати змогу нормальної комунікації з представниками банку для вирішення нагальних питань. Інакше через цей факт ладна обрати інший банк.

"ПриватБанк, ваш віртуальний помічник "Яна" не допомагає, а тільки заважає вирішити проблему. По-різному переформульовую для "Яни" запит за ключовими словами, але розуміє вона через раз. Будь ласка, дозвольте переключати на живого менеджера швидше. А потреба поговорити з живим працівником інколи буває дуже нагальна. Через "Яну" виникає бажання взагалі не працювати з ПриватБанком. Також вчора так і не дочекалася зв’язку з менеджером (в очікуванні 25 хв), є скрін екрана дзвінка", — йдеться у зверненні.

Відповідь представників ПриватБанку

У банку відреагували на звернення, однак не дослухались до зауважень. Там зазначили, що віртуальна помічниця Яна, навпаки, покликана допомогти з'єднатися з потрібним оператором.

"Яна — віртуальний помічник, котрий допомагає з'єднатися з потрібним оператором, і це дозволяє максимально скоротити час очікування. У разі виникнення непорозумінь для з'єднання з оператором достатньо перефразувати питання", — пояснили працівники банку.

Також порадили інші канали зв'язку з банком:

через чат на офіційному сайті банку за посиланням;

через мобільний застосунок "Приват24".

Листування з банком. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку можуть не дорахуватися грошей під час поповнення рахунку у терміналах самообслуговування. Таке може трапитися у разі відключення електроенергії — у результаті збою пристрій може не зарахувати необхідну суму.

Також ми писали, що ПриватБанк пропонує своїм клієнтам удвічі знижені тарифи. Йдеться про здійснення грошових переказів з валютних карток на закордонні картки в усьому світі.