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Клиенты ПриватБанка жалуются на трудности с покупкой ОВГЗ

23 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк усложнил процедуру покупки ценных бумаг
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" рассказывают о проблемах, возникших в связи с желанием купить облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ). С трудностями столкнулись представители одной из компаний.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять жалобы на работу банков.

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Как известно, покупать облигации украинцы могут как в отделениях банков, так и через мобильные приложения. Такую услугу, в частности, предлагают ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Монобанк.

ПриватБанк советует покупать облигации, ведь это позволит получить не только дополнительный доход, но и поддержать государство. Юридическим лицам доступно оформление сделок от 1 млн гривен.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Как отмечается в сообщении, клиент долгое время пользовался услугами ПриватБанка и из-за большого количества сделок был как положительный, так и отрицательный опыт. В то же время, после желания приобрести ценные бумаги, решил вынести ситуацию на всеобщее обозрение.

Оказалось, что для покупки ОВГЗ юрлицу необходимо обновить анкетные данные. Их особенно тщательно проверяет финмониторинг, поскольку клиенту приходилось делать это неоднократно. Каждый раз в банке говорили, что нужно подождать решения.

"Заполнили и получили кучу вопросов, некоторые нормальные, а некоторые очень странные. Ответили и недели молчания со стороны банка. Позже снова вопрос, половина новых, половина тех самых, на которые уже даны ответы. Ок, бывает, ответили. Снова недели молчания. Уже и передумали покупать эти ОВГЗ, но обновить анкету все равно надо. Далее отправляют на отделение, словно они могут самостоятельно провести эту актуализацию. Далее кто-то в отпуске. Еще недели тишины, времени до дедлайна уже немного осталось. Далее еще несколько простых вопросов, один из которых, потому что кто-то не умеет читать документы, объяснили, попросили внимательнее читать документы. Устно подтверждают, что все вопросов больше нет, вот сейчас кто-то еще подтвердит и все. Идут дни, кто-то не подтверждает и не дает никаких объяснений, единственный ответ ждать. В дедлайне блокируют все операции и продолжают повторять — ждите", — написал гражданин.

В итоге у украинца вообще исчезло желание когда-нибудь еще покупать ОВГЗ как для юрлица, ведь считает, что банк просто злоупотребляет своим положением на рынке, не ценя клиентов.

"Сразу понятно, что банк зарабатывает деньги не за счет качественного обслуживания клиентов, а за счет использования монополизации и отсутствия контроля и конкуренции. Конечно, нет проблемы переключиться на другой банк, но не ожидал, что такое даже в теории возможно", — резюмировал клиент.

В ПриватБанке извинились за созданные неудобства и пообещали уладить ситуацию после рассмотрения обращения.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбеков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.

ПриватБанк банки ценные бумаги ОВГЗ

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