ПриватБанк ускладнив процедуру купівлі цінних паперів

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" розповідають про проблеми, які виникли у зв'язку з бажанням купити облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП). З труднощами зіткнулися представники однієї з компаній.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна лишати скарги на роботу фінустанов.

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Проблеми з купівлею ОВДП у ПриватБанку

Як відомо, купувати облігації українці можуть як у відділеннях банків, так і через мобільні застосунки. Таку послугу, зокрема, пропонують ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Монобанк.

ПриватБанк радить купувати облігації, адже це дозволить не тільки отримати додатковий дохід, а й підтримати державу. Юридичним особам доступне оформлення угод від 1 млн гривень.

Джерело: ПриватБанк

Як зазначається у повідомленні, клієнт тривалий час користувався послугами ПриватБанку і через велику кількість операцій був як позитивний, так і негативний досвід. Водночас, після бажання придбати цінні папери вирішив винести ситуацію на загал.

Виявилося, що для покупки ОВДП юрособі потрібно оновити анкетні дані. Їх особливо ретельно перевіряє фінмоніторинг, оскільки клієнту доводилося це робити неодноразово. Щоразу в банку говорили, що потрібно зачекати на рішення.

"Заповнили і отримали кучу запитань, деякі нормальні, а деякі дуже дивні. Відповіли і тижні мовчання з боку банку. Пізніше знову питання, половина нових, половина тих самих, на які вже надані відповіді. Ок, буває, відповіли. Знову тижні мовчання. Вже і передумали купувати ці ОВДП, але оновити анкету все одно треба. Далі відправляють на відділення, немов вони можуть самостійно провести цю актуалізацію. Знову відповіли на ті самі питання, але у випадку з відділенням можливо хоч спитати чи все зрозуміло, чи треба ще щось пояснити. Наче все ок з боку відділення, але ж рішення всі в центральному офісі приймають. Далі хтось у відпустці. Ще тижні тиші, часу до дедлайну вже небагато залишилось. Далі ще декілька простих питань, одне з яких через те, що хтось не вміє читати документи, пояснили, попросили уважніше читати документи. Усно підтверджують, що все, питань більше нема, ось зараз хтось ще підтвердить і все. Йдуть дні, хтось не підтверджує і не надає жодних пояснень, єдина відповідь чекати. У дедлайн блокують всі операції та продовжують повторювати — чекайте", — написав громадянин.

У підсумку в українця взагалі зникло бажання колись ще купувати ОВДП як для юрособи, адже вважає, що банк просто зловживає своїм становищем на ринку, не цінуючи клієнтів.

"Одразу зрозуміло, що банк заробляє гроші не за рахунок якісного обслуговування клієнтів, а за рахунок використання монополізації та відсутності контролю та конкуренції. Звичайно нема проблеми переключитися на інший банк, але не очікував, що таке навіть в теорії можливо", — резюмував клієнт.

У ПриватБанку перепросили за створені незручності та пообіцяли владнати ситуацію після розгляду звернення.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк та міжнародна платіжна система Payoneer запустили нову програму кешбеків для клієнтів. В її рамках можна отримати до 25 тис. грн.

Раніше ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.