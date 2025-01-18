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Клиенты ПриватБанка жалуются на службу поддержки — что не так

18 января 2025 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
ПриватБанк игнорирует своих клиентов — на какую проблему пожаловалась украинка
Логотип ПриватБанка. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В "ПриватБанке" не работают почти все каналы поддержки, поэтому клиентам приходится самостоятельно решать проблемы, которые возникают с банком при предоставлении финансовых услуг. Например клиент, который потерял деньги при пополнении карты через терминал, так и не смог решить вопрос дистанционно.

Об этом украинка написала на сайте "Минфин" в разделе, где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Что произошло 

Клиентка рассказала, что ей не удалось дозвониться на круглосуточный номер 3700 "ПриватБанка" после того, как терминал принял ее деньги, но начисление на карту так и не произошло.

"Можешь набирать день, два — никто не перезванивает", — написала клиентка.

Чат-боты в Telegram-канале и в Viber, как отмечает она, тоже не помогли, как и сервис "Приват 24".

"Человек остается наедине со своей проблемой. Это очень тревожно, на самом деле. А я еще выбрала себе этот банк среди других. Разве так должно быть в цивилизованном финансовом учреждении? Есть какой-то контроль работы службы поддержки? Есть какие-то стандарты обслуживания своих клиентов, которые банк должен соблюдать? Государственный — это же не означает эти совдеповские методы обслуживания? Или означает?" — написала клиентка.

Ранее мы писали, что клиенты "ПриватБанка" имеют проблемы со страхованием. Так, людям не выплачивают деньги на лечение.

Также напомним, что "ПриватБанк" взимает комиссию за услуги, которые заявлены банком как бесплатные. Мы рассказывали, почему так происходит.

ПриватБанк деньги банки Приват24 терминалы

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