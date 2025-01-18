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Клієнти ПриватБанку скаржаться на службу підтримки — що не так

18 січня 2025 07:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ПриватБанк ігнорує своїх клієнтів — на яку проблему поскаржилася українка
Логотип ПриватБанка. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У "ПриватБанку" не працюють майже усі канали підтримки, тож клієнтам доводиться самостійно розв'язувати проблеми, які виникають з банком під час надання фінансових послуг. Наприклад клієнтка, яка втратила гроші під час поповнення картки через термінал, так і не зміг вирішити питання дистанційно. 

Про це українка написала на сайті "Мінфін" у розділі, де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Що сталося 

Клієнтка розповіла, що їй не вдалося додзвонитися на цілодобовий номер 3700 "ПриватБанку" після того, як термінал прийняв її гроші, але нарахування на картку так і не відбулося.

"Можеш набирати день, два — ніхто не передзвонює", — написала клієнтка.

Чат-боти у Telegram-каналі та у Viber, як зауважує вона, теж не допомогли, а у сервісі "Приват 24" був лише автовідповідач. 

"Людина залишається наодинці зі своєю проблемою. Це дуже тривожно, насправді. А я ще вибрала собі цей банк серед інших. Хіба так повинно бути в цивілізованій фінансовій установі? Є якийсь контроль роботи служби підтримки? Є якісь стандарти обслуговування своїх клієнтів, які банк повинен дотримуватися? Державний — це ж не означає оці совдеповські методи обслуговування? Чи означає?", — написала клієнтка. 

Раніше ми писали, що клієнти "ПриватБанку" мають проблеми зі страхуванням. Так, людям не виплачують гроші на лікування. 

Також нагадаємо, що "ПриватБанк" стягує комісію за послуги, які заявлені банком як безплатні. Ми розповідали, чому так відбувається. 

ПриватБанк гроші банки Приват24 термінали

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