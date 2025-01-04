ПриватБанк стягує комісію за безкоштовні послуги — деталі скарги

Картка ПриватБанку у руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Держфінустанова "ПриватБанк" може стягувати комісію за деякими пакетами, навіть за виконання умов безкоштовного використання. Так, у фінустанові іноді прирівнюють операції до "винятків".

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати звернення до банків.

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Неочікувана комісія у ПриватБанку

Як розповів один з клієнтів, він користувався пакетом Premium PLUS. За правилами, банк не мав знімати комісію, і він очікував на безкоштовне користування, однак у підсумку гроші були списані.

"Зіштовхнувся з дрібною махінацією ПриватБанку в рамках пакета Premium PLUS. Банк зняв комісію за користування пакетом, хоча умови безкоштовного використання були виконані", — повідомив він.

Клієнт з’ясував, що списання комісії сталося у зв'язку з тим, що банк вирішив "прирівняти" операції через GPay з кодом MCC 9311/Податкові платежі до одного з пунктів винятків, а саме оплату комунпослуг і платежі за реквізитами за номером IBAN.

Примітно те, що ані MCC 9311, ані "податковий платіж" насправді не входять до винятків. Однак його можна прирівняти до будь-якого пункту винятків та виключити низку операцій, які гарантують безплатне забезпечення користування пакетом.

Клієнт у зв'язку з цим звернувся зі скаргою до Національного банку України (НБУ), адже з відповідним підходом фінустанова будь-яку операцію може називати винятками.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

У відповіді представник банку не уточнив публічно, чому фінустанова списала кошти за безкоштовні послуги. Там пообіцяли особисто владнати ситуацію.



"Нам дуже прикро, що сталась така ситуація. Дозвольте, будь ласка, нам детальніше все перевірити та розібратись в обставинах. Для уточнення звернулись до вас у приватні повідомлення", — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією на порталі банку щодо пакета Premium PLUS, у разі розрахунку карткою в торговельних мережах та мережі інтернеті на суму від 30 тис. гривень місяць, банк обіцяє не стягувати комісію за преміальне обслуговування.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку зіткнулися з прихованими комісіями, дискримінаційними умовами надання кредитів. Йдеться про "золоту" кредитну картку для виплат "Універсальна Gold".

Ще повідомляли, що ПриватБанк запустив програму, що дозволить отримувати компенсації за SWIFT-перекази з-за кордону. Максимально можна отримати до 2,5 тис. грн.