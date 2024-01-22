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Клиенты ПриватБанка жалуются на мошенников — как не потерять деньги

22 января 2024 10:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк начисляет проценты по открытому мошенниками кредиту — детали
Банковская карта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на списание кредитных средств неизвестными лицами. В банке объяснили, что нужно сделать в такой ситуации и можно ли вернуть деньги.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Списание средств мошенниками

Как отметила клиентка ПриватБанка, финучреждение не смогло защитить ее деньги, которые взыскали неизвестные лица несколькими платежами.

По ее словам, со счета списалось 15 тысяч кредитных средств. Оплата была произведена из другой страны.

Клиентка отметила, что после открытия кредита сразу сообщила об этом оператору ПриватБанка и подала заявление в полицию. Однако даже после подачи заявления о "мошенничестве" в банке в дальнейшем начисляются проценты за "пользование кредитом".

"Почему никаких подтверждений не поступало по расчету картой во Франции (когда я в Украине)? Пока банк и полиция рассматривают дело, если действительно рассматривают — может пройти не 1 год и все это время будут начисляться проценты?", — говорится в жалобе.

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка объяснили, какие шаги нужно предпринять и как поступить в такой ситуации. В частности, отметили, что платежная информация могла попасть к мошенникам по неосторожности. Плюс — работают они более изощренными методами.

Клиент может оставить запрос на обжалование сделки в соответствии с правилами платежной системы.

Отдельно отметили, что ПриватБанк может пересмотреть начисленные проценты в случае возврата денег по факту мошенничества.

 

ПриватБанк кредиты мошенники
Источник: Минфин

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Напомним, Национальный банк обнародовал результаты оценки устойчивости крупнейших 20 банков страны. В частности, известно, как оценило государственное финучреждение ПриватБанк.

Также мы писали, что ПриватБанк блокирует счета и разрывает отношения с клиентами, совершающими операции с криптовалютой. Для возобновления сотрудничества требуют решения правоохранительных органов о непричастности к мошенничеству.

ПриватБанк
кредиты
банки
мошенничество
банковские карты

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