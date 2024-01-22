ПриватБанк нараховує відсотки за відкритим шахраями кредитом — деталі

Банківська картка. Фото: Unplush

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на списання кредитних коштів невідомими особами. У банку пояснили, що потрібно зробити в такій ситуації та чи можна повернути гроші.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Списання коштів шахраями

Як зазначила клієнтка ПриватБанку, фінустанова не змогла захистити гроші, які стягнули невідомі особи кількома платежами.

За її словами, з рахунку списалися 15 тисяч кредитних коштів. Оплату було здійснено з іншої країни.

Клієнтка зауважила, що після відкриття кредиту відразу повідомила про це оператора ПриватБанку та подала заяву у поліцію. Проте навіть після подання заяви про "шахрайство" у банку надалі нараховуються відсотки за "користування кредитом".

"Чому ніяких підтверджень не надходило розрахунку картою у Франції (коли я в Україні)? Поки банк та поліція розглядають справу, якщо дійсно розглядають — може пройти не 1 рік і весь цей час будуть нараховуватись відсотки?", — йдеться у скарзі.

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку пояснили, які кроки потрібно зробити та як діяти в такій ситуації. Зокрема, зауважили, що платіжна інформація могла потрапити до шахраїв з необережності. Плюс - працюють вони більш витонченими методами.

Клієнт може залишити запит на оскарження операції згідно з правилами платіжної системи.

Окремо зазначили, що ПриватБанк може переглянути нараховані раніше відсотки у разі повернення грошей за фактом шахрайства.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив результати оцінки стійкості найбільших 20 банків країни. Зокрема, відомо, як оцінив державну фінустанову ПриватБанк.

Також ми писали, що ПриватБанк блокує рахунки та розриває відносини з клієнтами, які здійснюють операції з криптовалютою. Для поновлення співпраці вимагають рішення правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.