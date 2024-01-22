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Клієнти ПриватБанку скаржаться на шахраїв — як не втратити гроші

22 січня 2024 10:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк нараховує відсотки за відкритим шахраями кредитом — деталі
Банківська картка. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на списання кредитних коштів невідомими особами. У банку пояснили, що потрібно зробити в такій ситуації та чи можна повернути гроші.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Списання коштів шахраями

Як зазначила клієнтка ПриватБанку, фінустанова не змогла захистити гроші, які стягнули невідомі особи кількома платежами.

За її словами, з рахунку списалися 15 тисяч кредитних коштів. Оплату було здійснено з іншої країни.

Клієнтка зауважила, що після відкриття кредиту відразу повідомила про це оператора ПриватБанку та подала заяву у поліцію. Проте навіть після подання заяви про "шахрайство" у банку надалі нараховуються відсотки за "користування кредитом".

"Чому ніяких підтверджень не надходило розрахунку картою у Франції (коли я в Україні)? Поки банк та поліція розглядають справу, якщо дійсно розглядають — може пройти не 1 рік і весь цей час будуть нараховуватись відсотки?", — йдеться у скарзі.

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку пояснили, які кроки потрібно зробити та як діяти в такій ситуації. Зокрема, зауважили, що платіжна інформація могла потрапити до шахраїв з необережності. Плюс - працюють вони більш витонченими методами.

Клієнт може залишити запит на оскарження операції згідно з правилами платіжної системи.

Окремо зазначили, що ПриватБанк може переглянути нараховані раніше відсотки у разі повернення грошей за фактом шахрайства.

 

ПриватБанк кредити шахраї
Джерело: Мінфін

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив результати оцінки стійкості найбільших 20 банків країни. Зокрема, відомо, як оцінив державну фінустанову ПриватБанк.

Також ми писали, що ПриватБанк блокує рахунки та розриває відносини з клієнтами, які здійснюють операції з криптовалютою. Для поновлення співпраці вимагають рішення правоохоронних органів про непричетність до шахрайства.

ПриватБанк
кредити
банки
шахрайство
банківські карти

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