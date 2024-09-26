Сервисы ПриватБанка — у клиентов проблемы со страховыми выплатами

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на несправедливую систему страховых выплат на случай заболевания. Украинец платил деньги годами, а когда возникла необходимость — ему отказали в выплатах.

Соответствующая жалоба появилась на портале "Минфин", где оставляют отзывы о работе банков.

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Как говорится в сообщении, банк навязал клиенту страхование. Мужчина платил средства много лет, когда же обратился за покрытием лечения, ему отказали по формальным причинам.

"ПриватБанк активно навязывает эту страховку, молча списывая деньги с карты годами, не давая даже шанса сознательно отказаться. Когда же наступает реальный страховой случай и человек тратит десятки тысяч на лечение, компания легко отказывает в выплате, ссылаясь на формальности. моим родственником, который из-за ментальных проблем не смог сразу обратиться за медицинской помощью", — говорится в жалобе.

При этом страховая проигнорировала состояние здоровья клиента, отказав в выплате, несмотря на предоставленные очевидные доказательства.

"Удивительно, насколько быстро они списывают деньги, но совершенно не готовы поддержать в сложной ситуации. Не рекомендую!", — говорится в сообщении.

Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка отреагировали на обращение, отметив, что решение о выплате компенсации при получении травмы или заболевания должна принимать страховая компания на основе договора страхования, заключенного между ней и клиентом.

В соответствующем договоре страхования содержится список диагнозов или заболеваний, по которым предусматривается страховая выплата.

В то время как банк обеспечил услугу оформления страхования и оплаты более удобной и доступной.

"Банк предоставляет удобный сервис для оформления страхования и уплаты страховых платежей. В случае, если нет необходимости в соответствующей услуге, владелец договора может его отменить в любое время в Приват24, на сайте банка или при обращении к клиентской поддержке", — подчеркнули в финучреждении.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал доступ ко всем счетам клиентки, которая находится за границей как беженка. Женщина возмущена цинизмом государственной политики в отношении своих граждан, ведь финучреждение не направило ни предупреждения.

Также мы писали, что в "ПриватБанке" расширили географию доставки платежных карт для клиентов за границей. Теперь еще в ряде стран можно бесплатно получить карту через Укрпочту.