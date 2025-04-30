Ипотека еОселя от ПриватБанка — с какими проблемами столкнулись клиенты

Отделение ПриватБанка на одной из столичных улиц. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказали о трудностях в желании воспользоваться льготной ипотечной программой "єОселя". В банке медлят с предоставлением средств, тогда как гражданам грозит потеря уплаченного аванса продавцам.

Это следует из сообщения, размещенного на портале "Минфин".

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Как отмечается в одном из сообщений, мужчина полгода ждал согласования от ПриватБанка предоставления кредита по программе "єОселя". Несколько раз собирал и подавал необходимый пакет документов, в частности из-за истечения срока их действия, однако в финучреждении за полгода так и не согласовали кредит.

Мужчина неоднократно обращался на "горячую линию" и лично к представителям банка, однако безрезультатно. В итоге продавец недвижимости выступил против продажи, поскольку ситуация с согласованием кредита банком так и не сдвинулась с места.

"... С первого нашего обращения с документами в банк прошло почти полгода. Потрачены средства на оценку квартиры, трижды собирался пакет документов, а это также время и средства, потрачено кучу нервов и никакой коммуникации, никакой информации добиться не можем... Очень жалеем, что не выбрали другой банк. Продавец ждал полгода и, логично, что уже не хочет держать квартиру, поскольку никакого просвета в этой ситуации не видно...", — сообщил клиент.

Представители банка не объяснили, с чем именно связаны проволочки в предоставлении согласия клиенту на кредитное финансирование по ипотечной программе.

Скриншот. Источник: Минфин

Что известно о программе "єОселя"

Как отмечается на портале банка, по государственной ипотечной льготной программе "єОселя" украинцы могут оформить кредит на покупку жилья.

В частности, военнослужащие ВСУ по контракту и силовики, учителя, медики, ученые имеют право на покупку недвижимости под 3% годовых.

Участники боевых действий, ветераны, переселенцы, остальные граждане, которые не имеют собственного жилья или хотят увеличить площадь, получат ставку в 7%.

Участники программы "Контракт 18-24" после завершения службы имеют право на ипотеку под 0%. Первый взнос: 10% для лиц до 25 лет, 20% — для остальных.

Информация об ипотечной программе. Источник: ПриватБанк

Напомним, в ПриватБанке запустили услугу онлайн-голосования для участия в программе "Теплые кредиты". Воспользоваться таким сервисом могут ОСМД и ЖСК.

Мы также мы писали, что в ПриватБанке сообщили об особенностях оформления пенсионной карты и о необходимом пакете документов. Также рассказали, как перевести пенсию с почты или другого финучреждения на банковскую карту.