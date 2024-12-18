ПриватБанк по неизвестным причинам отказывает в переводе донатов на ВСУ — детали

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют трудности с перечислением средств в приложении "Дія" для Вооруженных сил Украины. Речь идет о полученных средствах в 1 тыс. грн по государственной программе "Зимова єПідтримка" на карту "Национального кешбєка".

Об этом сообщают пользователи на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

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Проблемы с донатами на армию

Так, некоторые граждане в комментариях жалуются, что не удается осуществить перечисление государственных средств на поддержку ВСУ.

Как отмечается на портале, в частности, речь идет о донатах на армию, а также о покупке облигаций, ведь они стоят больше, чем 1 тыс. гривен помощи, предоставленной по программе.

Скриншот. Источник: Дія в Fb

Также украинцы делятся лайфхаками, как обходят такие проблемы. В частности, некоторые из них пишут, что оплачивают коммунальные услуги средствами государственной помощи, а личную тысячу гривен переводят на армию.

Как задонатить 1 тыс. грн через ПриватБанк

Граждане, оформившие выплату на карточку "Нацкешбэк", в ПриватБанке могут осуществить перевод на благотворительность в мобильном приложении "Приват24".

Для этого нужно сделать несколько шагов.

выбрать категорию "Добро";

категорию фонда, который есть желание поддержать: "Помощь армии"/Благотворительность для украинцев";

ввести сумму перевода и карту, с которой нужно снять денежные средства;

Кроме того, можно осуществить перевод средств через меню "Сервисы". Для этого нужно:

найти категорию "Платежи";

"Помощь армии" или "Благотворительность для украинцев";

далее следует осуществить выбор из благотворительных фондов.

Также мы писали, как получить средства на детей по программе "Зимова єПідтримка" не в "Дії", ведь там могут быть трудности с документами. Это можно сделать в любом отделении банка, в частности ПриватБанке.

Еще сообщалось, что клиенты ПриватБанка пожаловались на некорректное списание средств кешбэка в программе "Привет". Почему-то банк списывал комиссию вместо кешбэка за использование кредитных средств.