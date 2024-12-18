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Клиенты ПриватБанка пожаловались на проблемы с донатами

18 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк по неизвестным причинам отказывает в переводе донатов на ВСУ — детали
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют трудности с перечислением средств в приложении "Дія" для Вооруженных сил Украины. Речь идет о полученных средствах в 1 тыс. грн по государственной программе "Зимова єПідтримка" на карту "Национального кешбєка".

Об этом сообщают пользователи на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

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Так, некоторые граждане в комментариях жалуются, что не удается осуществить перечисление государственных средств на поддержку ВСУ.

Как отмечается на портале, в частности, речь идет о донатах на армию, а также о покупке облигаций, ведь они стоят больше, чем 1 тыс. гривен помощи, предоставленной по программе.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Дія в Fb

Также украинцы делятся лайфхаками, как обходят такие проблемы. В частности, некоторые из них пишут, что оплачивают коммунальные услуги средствами государственной помощи, а личную тысячу гривен переводят на армию.

Как задонатить 1 тыс. грн через ПриватБанк

Граждане, оформившие выплату на карточку "Нацкешбэк", в ПриватБанке могут осуществить перевод на благотворительность в мобильном приложении "Приват24".

Для этого нужно сделать несколько шагов.

  • выбрать категорию "Добро";
  • категорию фонда, который есть желание поддержать: "Помощь армии"/Благотворительность для украинцев";
  • ввести сумму перевода и карту, с которой нужно снять денежные средства;

Кроме того, можно осуществить перевод средств через меню "Сервисы". Для этого нужно:

  • найти категорию "Платежи";
  • "Помощь армии" или "Благотворительность для украинцев";
  • далее следует осуществить выбор из благотворительных фондов.

Также мы писали, как получить средства на детей по программе "Зимова єПідтримка" не в "Дії", ведь там могут быть трудности с документами. Это можно сделать в любом отделении банка, в частности ПриватБанке.

Еще сообщалось, что клиенты ПриватБанка пожаловались на некорректное списание средств кешбэка в программе "Привет". Почему-то банк списывал комиссию вместо кешбэка за использование кредитных средств.

выплаты ВСУ ПриватБанк банки армия донат

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