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"Зимова єПідтримка" — як отримати гроші на дітей без "Дії"

17 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка — деяким українцям радять оформлювати 1 тис. грн на дітей в банку
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі українці мають труднощі з оформленням 1 тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка" в застосунку "Дія" на дітей. У такому випадку радять інші способи, як отримати гроші від держави.

Про це йдеться на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, деякі громадяни звертаються з проханням допомоги в оформленні коштів за програмою "Зимова єПідтримка" на дітей, адже іноді в застосунку не підтягуються відповідні документи.

Так, одна українка розповіла, що в "Дії" не висвічується свідоцтво про народження дитини, адже була зміна прізвища.

"Дитину не підтягує в Дії за свідоцтвом про народження. У мами була зміна прізвища і ідентифікаційного коду. Яким чином це можна зробити, щоб свідоцтво з'явилось в Дії?" — йдеться у зверненні.

На питання жінки у Міністерстві цифрової трансформації відповіли, пояснивши причину. Там зауважили: якщо матір змінила прізвище, то закономірно виникає розбіжність з даними про неї в актовому записі. Через це свідоцтво про народження дитини дійсно не може підтягнутися у застосунок.

 

Дія грошова допомога
Скриншот. Джерело: Дія у Fb

Як оформити виплати на дітей без "Дії"

У Мінцифри пояснили, як оформити виплати на дітей без "Дії". Так, якщо не вдається додати свідоцтво про народження дитини в застосунку, адже актуальне прізвище відрізняється від того, що вказане на фізичному свідоцтві, то у такому випадку варто подати заявку на отримання допомоги через відділення одного з банків-партнерів. Перелік доступний за посиланням

Для того, щоб оформити заяву, необхідно надати такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код (якщо немає, то паспорт з відповідною відміткою);
  • свідоцтво про народження дитини до 18 років;
  • документ або документи, що підтверджує/ють зміну прізвища з того, що вказано у свідоцтві про народження дитини на те, згідно з яким банк ідентифікує громадянина, який подає заяву.

Нагадаємо, у мережі частина українців скаржиться, що, подавши заявку, не приходять обіцяні гроші. У "Дії" пояснюють, чому відбуваються затримки.

Також ми писали, що діти, народжені на початку повномасштабної війни за кордоном, не отримають виплати в 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка". Колишні біженці масово скаржаться на таку несправедливість.

Дія виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога

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