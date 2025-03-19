Кредитные лимиты в ПриватБанке — кому урезают права

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" рассказывают о низких кредитных лимитах, которые может гарантировать финучреждение. При этом строгие ограничения установлены, даже если на счетах лежат сотни тысяч гривен.

Соответствующее сообщение появилось на портале "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

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Подробнее об ограничениях на кредитные лимиты в ПриватБанке

Как говорится в сообщении, клиент, у которого на счетах лежат большие суммы денег (только в национальной валюте более полумиллиона гривен), хотел повысить кредитный лимит. Однако, оказалось, что банк установил лимит на уровне, который не может превышать сумму, что в десятки раз меньше имеющихся средств на счете.

"На счету в ПриватБанке имею более 600 тыс. гривен, в том числе депозит в USD. Но, когда решил поднять кредитный лимит, банк сообщил, что мой лимит кредитования не может превышать 10 тыс. гривен", — отмечается в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что влияет на решение в предоставлении кредитного лимита

По данным ПриватБанка, финучреждение принимает решение о кредитном лимите на основе анализа многих факторов. В частности:

наличия кредитов в других банковских финучреждениях;

просроченных платежей;

начисления заработной платы;

активного пользования картой.

В банке рекомендуют активно пользоваться картой, что может увеличить шансы получить кредит. Иногда банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие доход.

Как быстро проверить кредитный лимит в ПриватБанке:

в банкомате;

в терминале самообслуживания;

от оператора;

в интернет-банке Приват24.

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