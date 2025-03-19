Кредитные лимиты в ПриватБанке — кому урезают права

Клиенты ПриватБанка недовольны кредитными лимитами — детали
Клиенты государственного "ПриватБанка" рассказывают о низких кредитных лимитах, которые может гарантировать финучреждение. При этом строгие ограничения установлены, даже если на счетах лежат сотни тысяч гривен.
Соответствующее сообщение появилось на портале "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.
Подробнее об ограничениях на кредитные лимиты в ПриватБанке
Как говорится в сообщении, клиент, у которого на счетах лежат большие суммы денег (только в национальной валюте более полумиллиона гривен), хотел повысить кредитный лимит. Однако, оказалось, что банк установил лимит на уровне, который не может превышать сумму, что в десятки раз меньше имеющихся средств на счете.
"На счету в ПриватБанке имею более 600 тыс. гривен, в том числе депозит в USD. Но, когда решил поднять кредитный лимит, банк сообщил, что мой лимит кредитования не может превышать 10 тыс. гривен", — отмечается в обращении.
Что влияет на решение в предоставлении кредитного лимита
По данным ПриватБанка, финучреждение принимает решение о кредитном лимите на основе анализа многих факторов. В частности:
- наличия кредитов в других банковских финучреждениях;
- просроченных платежей;
- начисления заработной платы;
- активного пользования картой.
В банке рекомендуют активно пользоваться картой, что может увеличить шансы получить кредит. Иногда банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие доход.
Как быстро проверить кредитный лимит в ПриватБанке:
- в банкомате;
- в терминале самообслуживания;
- от оператора;
- в интернет-банке Приват24.
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